Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам с 2024 года

Отменят вклад в расходы на поддержку и интеграцию беженцев из Украины.

Берлин 25 сентября проинформировал власти земель о выделении максимум 1,7 миллиарда евро в поддержку расходов беженцев в 2024 году по сравнению с 3,75 миллиарда евро в 2023-м. Это означает, что помощь беженцам в Германии сократят вдвое.

Об этом сообщили два источника в правительстве Германии, пишет Reuters.

Федеральное правительство не обещает, что после 2023 помощь будет соответствовать финансированию 2023, говорится в источнике.

Представитель министерства финансов заявил, что встреча федерального правительства и правительств штатов 25 сентября по этим вопросам не дала результатов перед запланированной консультацией с канцлером в ноябре.

"По сути, земли несут ответственность за размещение и уход за беженцами", — добавил спикер.

Правительство также отменит свой вклад в расходы по уходу и интеграции украинских беженцев, добавили источники.

Напомним, что украинские беженцы все чаще переезжают из Польши в Германию. По словам специалистов, люди находят лучшую работу и зарплату.

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