Германия впервые прямо обвинила РФ в атаке: Берлин готовит жесткий ответ

Берлин идет на конфронтацию с Москвой / © УНІАН

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Правительство Германии официально возложило на Кремль ответственность за августовскую попытку атаки с помощью беспилотников со взрывчаткой. В ответ Берлин объявил о масштабном комплексе дипломатических и внутренних санкций.

Этот шаг сигнализирует о существенном ужесточении позиции ФРГ по отношению к Москве и открывает новую страницу в напряженных отношениях Европы с РФ. Такие действия Германии получили поддержку НАТО и ЕС.

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Об этом пишет Politico.

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Германия впервые открыто обвинила Россию в атаке и объявила о жестких контрмерах

Инцидент произошел в августе в районе аэропорта Лейпциг-Галле на востоке страны, где нашли три начиненные взрывчаткой дроны. Один из них был зафиксирован вблизи украинского самолета «Антонов», который используют для транспортировки боеприпасов.

«Атака включала такие инструменты, как конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатые вещества и кибертехнологии, которые мы узнаем из других гибридных операций России и войны против Украины», — заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

Глава МВД уточнил, что операцию осуществляли исполнители низкого звена, но выявленные технологии свидетельствуют о высоком уровне технической экспертизы и значительных организационных усилиях при планировании. По его словам, Берлин готовится к новым угрозам.

«Мы предполагаем, что Германия является мишенью дальнейших гибридных атак со стороны России. Можно также предположить, что существует готовность нанести еще больший урон с помощью гибридных атак. К счастью, в Лейпциге этого не произошло, как, очевидно, планировалось», — добавил министр внутренних дел.

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В ответ на диверсию министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль объявил о ряде решительных действий.

«Руководство России относится к нашей стране с откровенной враждебностью. Попыткой нападения в Лейпциге российское руководство по сути намеренно решило значительно повредить наши и без того сильно напряженные двусторонние отношения», — заявил Вадефуль.

Он объявил, что 18 сентября прекращает работу российское консульство в Бонне, также прекращается соглашение о функционировании «Русского дома» в центре Берлина — культурного учреждения, подозреваемого в шпионаже и чей российский оператор уже находится под санкциями ЕС.

Также для граждан РФ введут более строгий контроль, а против «теневого флота» РФ введут новые санкции, как и против тех, кто был причастен к гибридной атаке в Лейпциге.

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Берлин будет предлагать Брюсселю сократить выдачу 90-дневных туристических виз россиянам и ограничить свободу передвижения для российских дипломатов. Обсуждение общеевропейского ответа пройдет на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила в соцсетях, что дополнительные санкции обсудят именно на этой встрече. Международное сообщество уже выразило солидарность с немецкой стороной. В частности, об этом заявили во Франции и генсек НАТО Марк Рютте.

Публичное и прямое обвинение Москвы является редким шагом для Германии, хотя канцлер Фридрих Мерц долгое время подчеркивает, что страна находится в состоянии «ни войны, ни мира». Сейчас немецкое правительство движется к тому, чтобы предоставить спецслужбам полномочия осуществлять диверсии и наступательные кибероперации в ответ на гибридные угрозы.

В то же время, наблюдатели отмечают сложный политический контекст: заявление сделали накануне выборов в земле Саксония-Анхальт, где в опросах лидирует пророссийская партия «Альтернатива для Германии» (AfD).

Отсутствие личного заявления Мерца во время объявления этих мероприятий также привлекло внимание аналитиков, учитывая высокий уровень происшествия.

Германия реагирует на российскую атаку по Лейпцигу

Напомним, Германия закрывает российское генконсульство в Бонне с 18 сентября и прекращает действие «Русского дома» в Берлине. О таких мерах в ответ на гибридное нападение в аэропорту Лейпцига заявил глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль после согласования с канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает Bild.

Немецкая сторона немедленно вызывает посла РФ для объяснений и усиливает контроль за въездом российских граждан. Также Берлин будет принимать дополнительные меры в сфере разведки, укреплять оборонный потенциал для сдерживания политики Кремля и продолжать неуклонно поддерживать Украину.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин связал обвинения Москвы в причастности к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига с внутриполитической ситуацией в Германии.

Во время пресс-конференции в Бишкеке он критиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца и заявил, что образ «агрессивной России» используется для объяснения закрытия предприятий, потери рабочих мест и падения уровня жизни в стране.

Сам инцидент произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг-Галле, где возле украинского грузового самолета обнаружили беспилотник со взрывчаткой и отключенным детонатором, который обезвредили саперы. По данным источника ABC News в американской разведке, оценки спецслужб США и Германии указывают на то, что у конструкции дрона и взрывчатки есть признаки, характерные для устройств российского ГРУ. Расследование продолжается.

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