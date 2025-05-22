Германия впервые со Второй мировой размещает боевую бригаду за границей: что известно

Военные Бундесвера / © Архів

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Германия начала формирование первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за границей боевой танковой бригады. Их разместят в Литве.

Об этом пишет Bloomberg.

Для германских войск Литва потратит 1 миллиард евро на инфраструктуру.

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Что известно

По данным издания, до конца 2027 года до 5 тысяч немецких военнослужащих должны быть полностью размещены в Литве в рамках масштабного плана усиления восточного фланга НАТО из-за угроз России, особенно на фоне ожидаемого уменьшения обязательств по безопасности США в Европе.

Читайте также Дата публикации 14:34, 12.05.25 Категория Политика Количество просмотров 29k Германия выдвинула ультиматум Путину Автор публикации Катерина Сердюк

Кроме того, Берлин обязался играть большую роль в обороне континента. В четверг, 22 мая, недавно избранный канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус примут участие в церемонии переклички 45-й танковой бригады в центре Вильнюса.

По данным Минобороны, сейчас в Литве уже находится около 400 немецких солдат, и к концу года их количество планируется увеличить до 500. Как сообщил представитель германского оборонного ведомства, военнослужащие уже приступили к тренировкам на месте, которые станут интенсивнее в ближайшие месяцы.

«В феврале 2026 г. многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45-й танковой бригаде, что доведет численность подразделения до 1800 человек. К лету 2026 года Германия стремится иметь на местах около 2000 солдат», — говорится в статье.

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Соответствующее развертывание войск является частью обновленной оборонной стратегии НАТО, принятой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Инициатива также стала ответом на призывы литовского правительства, настаивающего на усилении военного присутствия союзников в регионе.

Предполагается, что во время церемонии в Вильнюсе канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердит обязательство Берлина защищать каждый сантиметр территории балтийских стран-членов НАТО. Впрочем, все зависит от темпов строительства жилья и военной инфраструктуры.

Литва, в свою очередь, увеличивает расходы на оборону до рекордных 5,25% ВВП, чтобы модернизировать собственную армию и создать условия для полного размещения немецкой бригады. На развитие инфраструктуры для германских войск страна планирует потратить около 1 миллиарда евро.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что в Евросоюзе до сих пор нет общего мнения по поводу миротворческой миссии в Украине. Мол, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются.

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