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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Германия временно остановила программу переселения беженцев: повлияет ли это на украинцев

Такое решение связано с политическими переговорами по формированию новой правительственной коалиции между консерваторами из ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Германия временно остановила программу переселения беженцев

Германия временно остановила программу переселения беженцев / © pixabay.com

Германия временно прекратила прием беженцев по программе переселения, координируемой Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Об этом 8 апреля сообщили Министерство внутренних дел ФРГ и представители ООН.

По информации агентства dpa, такое решение связано с политическими переговорами о формировании новой правительственной коалиции между консерваторами из ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). По данным журналистов, обе политические силы договорились временно приостановить программы добровольного приема беженцев.

Согласно договоренностям, в 2024-2025 годах ФРГ обязалась принять 13 100 человек по программе UNHCR. В настоящее время страна уже приняла 5061 человек.

Как поясняется на сайте UNHCR, программа переселения позволяет легально переехать в третью страну уже получившим статус защиты беженцам. Ранее в рамках этой программы Германия принимала, в частности, находившихся в Турции сирийцев. Число переселенцев и страны их происхождения определяет государство-участник самостоятельно.

Напомним, впервые за многие годы Германия потеряла первое место в Евросоюзе по количеству заявлений на предоставление убежища.

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