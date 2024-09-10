Германия вводит контроль на своих сухопутных границах из-за большого наплыва мигрантов

Германия усиливает защиту своих границ для уменьшения преступности и нелегальной миграции.

Германия со следующей недели введет контроль на своих сухопутных границах из — за большого наплыва беженцев.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел ФРГ, передает Укринформ.

Временный пограничный контроль необходим для повышения внутренней безопасности, а также для уменьшения нелегальной миграции. Он начнет действовать с 16 сентября 2024 г. и будет действовать шесть месяцев на границе с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией.

Пока такой король уже действует на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей.

"Мы распространим наш временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии… Мы укрепляем внутреннюю безопасность с помощью конкретных действий и продолжаем наш жесткий курс против нелегальной миграции… Это необходимо, пока мы не достигнем надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Совместноевропейской системы предоставления убежища" и других мер", — отметила министерша внутренних дел Нэнси Фезер, комментируя свой приказ.

Она отметила, что подобные действия приведут к усилению защиты от исламского терроризма и трансграничной преступности. Кроме того, это помешает деятельности контрабандистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Бербок раскритиковала партию Шольца из-за позиции в помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Писториус ответил, изменила ли Германия позицию по поводу ударов вглубь территории России.

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