Германия усиливает защиту своих границ для уменьшения преступности и нелегальной миграции.
Германия со следующей недели введет контроль на своих сухопутных границах из — за большого наплыва беженцев.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел ФРГ, передает Укринформ.
Временный пограничный контроль необходим для повышения внутренней безопасности, а также для уменьшения нелегальной миграции. Он начнет действовать с 16 сентября 2024 г. и будет действовать шесть месяцев на границе с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией.
Пока такой король уже действует на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей.
"Мы распространим наш временный внутренний пограничный контроль на все сухопутные границы Германии… Мы укрепляем внутреннюю безопасность с помощью конкретных действий и продолжаем наш жесткий курс против нелегальной миграции… Это необходимо, пока мы не достигнем надежной защиты внешних границ ЕС с помощью новой Совместноевропейской системы предоставления убежища" и других мер", — отметила министерша внутренних дел Нэнси Фезер, комментируя свой приказ.
Она отметила, что подобные действия приведут к усилению защиты от исламского терроризма и трансграничной преступности. Кроме того, это помешает деятельности контрабандистов.
Напомним, ранее сообщалось, что Бербок раскритиковала партию Шольца из-за позиции в помощи Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Писториус ответил, изменила ли Германия позицию по поводу ударов вглубь территории России.
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