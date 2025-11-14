ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
3598
Время на прочтение
2 мин

Германия выдвинула Украине жесткое требование после коррупционного скандала: Мерц позвонил по телефону Зеленскому

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений по поводу коррупционного скандала, который считается самым большим с начала войны.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским требовал разъяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в «Энергоатоме». Мерц настаивал на необходимости жестких реформ и прозрачности, заявив, что Украина должна «решительно продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в вопросе верховенства закона».

Об этом сообщает Bild.

Обещание полной прозрачности

По словам представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент Зеленский проинформировал Мерца о расследовании в отношении ушедших в отставку членов правительства.

Президент пообещал немецкой стороне «полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов, а также дальнейшие оперативные меры».

"В данный момент мы доверяем украинскому правительству в том, что оно обеспечит необходимое расследование", - заявил представитель правительства Корнелиус.

Скандал в энергетическом секторе

В центре внимания немецких политиков оказался коррупционный скандал, который СМИ называют самым крупным с начала полномасштабной войны в Украине. В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в энергетическом секторе.

В центре внимания следствия оказался Тимур Миндич. Следователи обвиняют его в создании разветвленной коррупционной системы. По их данным, в карманах участников схемы осело около 100 миллионов долларов США , вместо того чтобы быть потрачены на нужды энергетического сектора Украины.

По информации правительства ФРГ, средства, предоставленные Германией, не были вовлечены в этот скандал.

«У нас нет сведений о том, что средства, предоставленные Германией, могли быть затронуты произошедшими событиями», — сообщил представитель Министерства экономического сотрудничества.

Напомним, в НАБУ сообщили шокирующие детали по делу о хищении в энергетике ( операция «Мидас» ). Детективы установили, что через офис фигурантов схемы прошло около 100 млн. дол. Не исключено, что эта сумма на самом деле может быть значительно больше.

Дата публикации
Количество просмотров
3598
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie