Германия выдвинула Украине жесткое требование после коррупционного скандала: Мерц позвонил по телефону Зеленскому

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским требовал разъяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в «Энергоатоме». Мерц настаивал на необходимости жестких реформ и прозрачности, заявив, что Украина должна «решительно продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в вопросе верховенства закона».

Об этом сообщает Bild.

Обещание полной прозрачности

По словам представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, президент Зеленский проинформировал Мерца о расследовании в отношении ушедших в отставку членов правительства.

Президент пообещал немецкой стороне «полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов, а также дальнейшие оперативные меры».

"В данный момент мы доверяем украинскому правительству в том, что оно обеспечит необходимое расследование", - заявил представитель правительства Корнелиус.

Скандал в энергетическом секторе

В центре внимания немецких политиков оказался коррупционный скандал, который СМИ называют самым крупным с начала полномасштабной войны в Украине. В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в энергетическом секторе.

В центре внимания следствия оказался Тимур Миндич. Следователи обвиняют его в создании разветвленной коррупционной системы. По их данным, в карманах участников схемы осело около 100 миллионов долларов США , вместо того чтобы быть потрачены на нужды энергетического сектора Украины.

По информации правительства ФРГ, средства, предоставленные Германией, не были вовлечены в этот скандал.

«У нас нет сведений о том, что средства, предоставленные Германией, могли быть затронуты произошедшими событиями», — сообщил представитель Министерства экономического сотрудничества.

Напомним, в НАБУ сообщили шокирующие детали по делу о хищении в энергетике ( операция «Мидас» ). Детективы установили, что через офис фигурантов схемы прошло около 100 млн. дол. Не исключено, что эта сумма на самом деле может быть значительно больше.