Германия выслала российского дипломата из-за шпионажа

Сотрудник российского консульства в Мюнхене на самом деле был представителем Службы внешней разведки РФ.

Германия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

Об этом информирует Der Spiegel.

Сотрудника российского консульства в Мюнхене объявили "нежелательным лицом". По данным немецких правоохранителей, дипломат на самом деле был сотрудником Службы внешней разведки РФ.

Отмечается, что шпиона разоблачили в рамках дела против Ильнура Н., обвиняемого в передаче России секретных сведений о европейской космической программе. Очевидно, разведчик был куратором Ильнура.

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Как сообщалось вчера, 29-летний Ильнур Н. передал информацию о европейской космической ракете-носителе Ariane сотрудникам российской разведки. Гражданин России работал научным сотрудником в университете до своего ареста. В обмен на тайную информацию подозреваемый якобы получил €2500. Его обвиняют по статье о нелегальной агентурной деятельности. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Сам же сотрудник российского консульства не может быть заключен в тюрьму из-за дипломатического иммунитета. Отмечается, что он уже покинул Германию.

Напомним, в британском парламенте разведка разоблачила агента Китая. Контрразведка МИ5 сообщила, что тайный агент Китая проник в парламент, чтобы вмешаться в политику Великобритании.

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