Германия выступает против плана ЕС по передаче Украине замороженных российских активов

Германия выступила против плана ЕС отдать Украине прибыль от замороженных активов России. В стране говорят, что такой шаг может привести к юридическим или финансовым рискам.

Об этом пишет Financial Times .

На сегодняшний день Еврокомиссия разрабатывает план, за который замороженные российские активы могли бы пойти на восстановление Украины.

Несмотря на это, в Берлине выразили обеспокоенность, больше призывали другие столицы к дальнейшим размышлениям над идеями.

"Москва будет вынуждена заплатить за вред, который она нанесла Украине. Германия делает все, что в ее силах, чтобы найти и заморозить активы российских лиц и находящихся под санкциями компаний", — заявил Представитель министерства иностранных дел Германии. Впрочем, отметив, что идея использования российских средств для восстановления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".

По словам другого немецкого чиновника, ЕС возьмет деньги из российского центробанка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент для других, а именно претензии Польши к получению возмещения Берлина за убытки во время Второй мировой войны.

Представители ЕС отказались от идеи полной конфискации активов и ищут способы собрать часть доходов для Киева.

В настоящее время Европейский Союз пока не может законно конфисковать замороженные активы РФ и сосредотачивается на временном использовании этих активов.

В то время как в конгрессе Соединенных штатов Америки подготовили беспрецедентный законопроект о замораживании, конфискации и передаче Украине средств России.