Германия взялась расследовать преступления российских оккупантов против Украины

Федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности по всему миру.

Генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование совершенных в Украине военных преступлений Россией.

Как пишет Spiegel, по информации из судебных кругов, речь идет о производстве, которое служит для обеспечения обширных показаний и косвенных улик, чтобы иметь возможность позже, при необходимости, принять меры против отдельных преступников.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГААГИ

Немецкая прокуратура будет расследовать применение российскими оккупантами кассетных бомб, осуществление ударов по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, газопроводам, ТЭЦ, пунктам захоронения радиоактивных отходов.

Согласно Международному уголовному кодексу, федеральный прокурор может преследовать военные преступления и преступления против человечности во всем мире.

Как сообщалось, 7 марта суд в Гааге начал слушания по поводу преступлений РФ против Украины.