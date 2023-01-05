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Германия за неделю увеличила военную помощь Украине: полный перечень

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Германия за неделю увеличила военную помощь Украине: полный перечень

Фото: pixabay.com

Среди немецкой военной техники – ракетные установки, бронированные эвакуационные машины, грузовики и средства для борьбы с дронами.

Правительство Германии проинформировало о дополнительном оружии, которое получили Силы обороны Украины для противостояния российской агрессии.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.

Согласно обновленной информации, Силы обороны Украины только в течение одной недели получили от Германии:

  • 20 ракетных установок 70 мм с ракетами APWKS на базе пикапов;
  • 2 бронированные эвакуационные машины и 1 тягач M1070 Oshkosh;
  • 7 гусеничных машин с дистанционным управлением;
  • 63 пикапа, 17 грузовиков 8х8 и 1 машину скорой помощи;
  • 12 тяжелых грузовиков с прицепами;
  • 8 разведывательных БПЛА, 27 глушилок для дронов и 30 систем обнаружения БПЛА.

Кроме того, в течение недели для нужд украинских военных в зимний период было предоставлено:

  • 36 400 шерстяных одеял;
  • 21 генератор;
  • 32 мобильные отопительные системы;

Также готовятся к передаче 92 дрона-разведчика.

Общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт вооружений, выданных Федеральным правительством в период с 1 января 2022 года по 2 января 2023 года, составляет более 2,2 миллиарда евро.

Напомним, после решения Франции предоставить Украине колесные танки Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву.

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Дата публикации
Просмотры
192
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