Германия за неделю увеличила военную помощь Украине: полный перечень

Среди немецкой военной техники – ракетные установки, бронированные эвакуационные машины, грузовики и средства для борьбы с дронами.
Правительство Германии проинформировало о дополнительном оружии, которое получили Силы обороны Украины для противостояния российской агрессии.
Об этом сообщили на официальном сайте правительства ФРГ.
Согласно обновленной информации, Силы обороны Украины только в течение одной недели получили от Германии:
- 20 ракетных установок 70 мм с ракетами APWKS на базе пикапов;
- 2 бронированные эвакуационные машины и 1 тягач M1070 Oshkosh;
- 7 гусеничных машин с дистанционным управлением;
- 63 пикапа, 17 грузовиков 8х8 и 1 машину скорой помощи;
- 12 тяжелых грузовиков с прицепами;
- 8 разведывательных БПЛА, 27 глушилок для дронов и 30 систем обнаружения БПЛА.
Кроме того, в течение недели для нужд украинских военных в зимний период было предоставлено:
- 36 400 шерстяных одеял;
- 21 генератор;
- 32 мобильные отопительные системы;
Также готовятся к передаче 92 дрона-разведчика.
Общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт вооружений, выданных Федеральным правительством в период с 1 января 2022 года по 2 января 2023 года, составляет более 2,2 миллиарда евро.
Напомним, после решения Франции предоставить Украине колесные танки Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву.
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