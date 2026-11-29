Не трогайте Балтику: в Германии намекнули Киеву на проблемы с военной помощью из-за атак на флот РФ

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После украинского удара по российскому кораблю в Балтийском море Германия призвала Киев к воздержанию, потому что опасается расширения войны на другие территории.

Об этом пишет Der Spiegel.

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В берлинских правительственных кругах удары Украины по кораблям РФ в Ливии и Балтийском море поднимают вопрос о том, может ли война дойти и до немецких берегов.

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В конце концов, у берегов германского острова Фемарн то и дело появляются русские военные корабли; сейчас там находится «Адмирал Григорьевич». За русским фрегатом наблюдают германские и датские военные корабли.

Правительство Германии давно опасалось сценария, при котором Украина может активизировать войну против России и распространить ее на Балтику.

«Расширение зоны боевых действий на Балтийское море таит в себе непредсказуемый риск эскалации войны», — сообщают источники в спецслужбах.

По информации, полученной Spiegel, в последние недели правительство Германии на разных уровнях призвало украинскую сторону проявлять сдержанность.

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«Мы поддерживаем Украину в ее защите от агрессивной войны России. Однако в военных операциях в Балтийском море нужна особая осторожность; безопасность прибрежных государств и свобода судоходства должны быть гарантированы», — заявил в комментариях изданию Адис Ахметович, представитель СДПГ по внешней политике в Бундестаге.

Он также предупредил: «Мы должны предотвратить географическое расширение войны и активизировать дипломатические усилия по ее прекращению».

Глава Комитета по обороне Томас Ревекамп выступает против введения каких-либо ограничений на борьбу Украины против России.

«Россия начала войну и несет ответственность за ее эскалацию, а не Украина», — заявил политик от ХДС изданию SPIEGEL. По его мнению, у украинцев должна быть возможность атаковать российскую военную инфраструктуру и суда поставок, при условии, что они используются в агрессивной войне России.

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В Берлине опасаются, что Россия отреагирует на подобное нападение гораздо резче и даже обвинит НАТО в оказании помощи украинцам в этом нападении.

По данным издания, предупреждение впервые было сформулировано на встрече министров обороны Германии и Украины на этой неделе. За закрытыми дверями Борис Писториус объяснил Евгению Хмаре, что расширение украинских атак на российские цели в Балтийском море не только представляет значительный риск эскалации, но и может подорвать поддержку масштабной немецкой военной помощи Киеву.

С точки зрения правительства Германии, Балтийское море имеет для России гораздо большее значение, чем, например, Средиземное море. Через этот район проходит практически весь экспорт нефти из теневого флота России, Балтийское море является одним из более стратегически принципиальных морских путей для русского флота.

Берлин боится, что если Украина потопит там российские корабли, Кремль может расценить это как нападение на жизненно важную экономическую и военную артерию и нанести серьезный ответный удар, возможно, даже по судам НАТО.

Регион вокруг российского Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, считается особенно чувствительным с военной точки зрения. В настоящее время его снабжение осуществляется преимущественно морским и воздушным транспортом после введения ограничений на железнодорожные перевозки.

Кроме того, эскалация конфликта в Балтийском море может иметь далеко идущие последствия.

Ежедневно по этому узкому водному пути проходят сотни торговых судов со всего мира. Военные операции или даже потопление отдельных судов, возможно, не сразу остановят движение.

Однако страховые компании немедленно повысят страховые взносы по полисам страхования торгового судоходства, что сделает транспортные перевозки нерентабельными.

Поэтому некоторые представители немецкого правительства видят надвигающиеся параллели с ситуацией в Ормузском проливе, перекрытие которой привело к негативным последствиям для мировой экономики.

Ранее сообщалось, что лидеры Финляндии и Норвегии из-за российского олигарха вышли на Путина, чтобы заверить его: НАТО не намерено блокировать Балтийское море.

Напомним, что 21 ноября в нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали подсанкционный российский сухогруз Sparta II, направлявшийся в Калининград.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судно было законной целью, поскольку перевозило оружие.

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