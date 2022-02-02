Германия заблокировала российский пропагандистский телеканал Russia Today

Сам телеканал уже осудил действия немецкого регулятора и назвал такое решение безосновательным.
Немецкие власти приняли решение о запрете вещания российского пропагандистского телеканала "RT Deutsch" (ранее "Russia Today").
Об этом в среду, 2 февраля, сообщило российское издание "Известия".
Отмечается, что немецкий медиарегулятор MABB решил прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, а также платформе "Одиссей".
Сам же телеканал уже осудил действия регулятора и назвал такое решение безосновательным.
"Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положение которой он должно неукоснительно соблюдать. Регулятор заставил Eutelsat 9В выключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих безосновательных заявлений, противоречащих действительности", — заявили в RT.
Теперь у компании есть четыре недели, чтобы обжаловать решение в административном суде.
Напомним, в сентябре прошлого года YouTube удалил два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности возобновления аккаунта.
Кроме того, в марте 2021 Германия заблокировала счета Russia Today и Ruptly.
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