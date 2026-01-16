Германия заблокировала танкер в Россию: что произошло в Балтийском море

Российский танкер (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

Немецкие власти впервые заблокировали проход подозрительному нефтяному танкеру через свои территориальные воды, заставив судно типа Aframax под названием Arcusatро обратиться в сторону российской Арктики.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным морских реестров и свидетельствам брокеров, судно Arcusat окружено тайнами: база данных Equasis маркирует его как «никогда не существовавшее», а Международная морская организация (IMO) не находит ни одного зарегистрированного судна под таким номером.

Немецкие медиа сообщают, что именно федеральные власти заставили танкер покинуть регион. Хотя официально полиция воздерживается от детальных комментариев из-за расследования. Это решение считается прецедентом, поскольку европейские страны впервые прибегли к физическому оттеснению судна «теневого флота» из Балтийского моря. Это может значительно усложнить экспорт российской сырой нефти.

Сообщается, что история происхождения Arcusat показывает возможные махинации с документами. Вероятно, танкер был построен в прошлом году на китайской верфи Linhai Huajie под другим названием. Однако впоследствии он полностью исчез из официальных реестров. Интересно, что мощности указанной верфи рассчитаны на суда до 50 000 тонн, тогда как тип Aframax требует значительно большего водоизмещения. Путаница продолжается и с государственным флагом: разные источники указывают то на Танзанию, то на Камерун.

Как отмечает издание, владельцем загадочного танкера считается компания Sempre Shipping Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах. Ее юридический адрес полностью совпадает с координатами организаций, уже находящихся под санкциями США за причастность к нелегальному экспорту энергоносителей.

Эксперты видят в этом инциденте усиление мирового давления на «теневой флот», поскольку западные страны начинают переходить от юридических угроз к активному противодействию устаревшим и незарегистрированным судам, угрожающим экологической и экономической безопасности.

Ранее мы писали, что в конце декабря США приступили к блокаде подсанкционных танкеров на фоне событий в Венесуэле.

ВМС США захватили моторный танкер Veronica, связанный с Венесуэлой. Опубликованы эффектные кадры.