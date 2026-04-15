Германия "закручивает гайки": какие новые правила ждут украинских мужчин уже в ближайшее время

Германия официально поддержала усилия Киева по сохранению мобилизационного и человеческого ресурса. Берлин совместно с украинскими властями уже разрабатывает механизмы, которые помогут украинским беженцам, в частности мужчинам призывного возраста, вернуться домой.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия понимает необходимость ограничения выезда мужчин призывного возраста за границу. По его словам, это критически важно для способности Украины защищаться и в дальнейшем восстанавливать страну.

«Мы поддерживаем усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС. Это абсолютно необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя, чтобы сохранялось единство украинского общества и страну можно было отстроить. И мы видим здесь ощутимый прогресс в интересе обеих сторон», — подчеркнул Фридрих Мерц.

Что думает Зеленский о возвращении украинских мужчин

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения граждан мобилизационного возраста — это, прежде всего, вопрос справедливости перед теми, кто уже долгое время находится на фронте. Глава государства отметил, что многие молодые люди уехали за границу временно, но остались там на годы, часто нарушая законодательство.

«Наши вооруженные силы хотели бы, чтобы они вернулись. Безусловно. Потому что нужен вопрос справедливости у нас. Люди, воины на фронте, им нужны ротации. Ответственность должен нести каждый человек, являющийся гражданином Украины, у которого есть для этого силы, конституционный долг и который находится в призывном возрасте», — заявил президент Зеленский.

В то же время он добавил, что молодые люди не мобилизационного возраста имеют полное право оставаться за границей.

Согласно данным Миграционной службы Германии, по состоянию на март 2026 года в страну официально въехало более 1,3 миллиона украинцев. Представитель федерального ведомства Верена Байер в ответ на запрос ТСН.ua сообщила, что среди них зафиксировано 349 520 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Именно эта категория граждан является предметом межправительственных дискуссий о возможном возвращении.

Возможна ли массовая депортация мужчин призывного возраста: мнения экспертов

Несмотря на политические заявления, юридическая сторона вопроса остается сложной. Адвокат Юрий Демченко отмечает, что массовая депортация по признаку призывного возраста может быть расценена как дискриминация, которая противоречит европейскому законодательству. По его словам, временная защита базируется на Директиве ЕС, которая не делит беженцев на военнообязанных и нет.

«Массовые депортации украинцев по принципу призывного возраста — это нереально, это дискриминация и это не предусмотрено европейским законодательством», — считает юрист.

Похожее скептическое мнение высказал и народный депутат Богдан Кицак. Он предупредил, что даже при условии запуска механизмов возвращения существует риск массового переезда украинцев в другие страны Европы во избежание репатриации.

Народный избранник Дмитрий Разумков также добавил, что Европа вряд ли будет принудительно высылать работающих и приносящих пользу местной экономике. По его мнению, под угрозу могут попасть только находящиеся на правительственном обеспечении.

Вопрос военнообязанных украинцев поднимает не только Германия. Министерство юстиции Норвегии уже объявило о намерении отменить автоматическое предоставление коллективной защиты для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не будет отправлять людей обратно принудительно, однако новые искатели убежища будут проходить через более жесткие процедуры.

В настоящее время вопрос статуса украинских мужчин в Европе остается одной из самых приоритетных тем межгосударственного диалога, а окончательные решения по механизмам возвращения ожидаются в ближайшее время.

Опыт других стран: Норвегия существенно ужесточает правила для военнообязанных

Тенденция к пересмотру статуса украинских беженцев призывного возраста ширится по Европе. Министерство юстиции и чрезвычайных ситуаций Норвегии официально сообщило о намерении коренным образом изменить условия пребывания для новоприбывших мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

По данным правительства, Норвегия уже приняла почти 100 тысяч украинцев — это самый высокий показатель среди всех государств Северной Европы.

Министр юстиции Норвегии Астри Оас-Гансен пояснила, что с осени 2025 года страна зафиксировала резкое увеличение количества молодых украинских мужчин, прибывающих в поисках убежища.

«Иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой», — заявила чиновник.

Теперь вместо автоматической защиты мужчины призывного возраста будут вынуждены подавать заявления на получение убежища по обычным правилам, пройти которые значительно сложнее.

В правительстве отмечают, что новые правила не будут иметь обратной силы: они будут применяться исключительно к новым искателям убежища. Военнообязанные украинцы, которые уже находятся в Норвегии и имеют статус коллективной защиты, не потеряют его.

Кроме того, более жесткая процедура предусматривает ряд исключений. Под ограничения не попадут мужчины, которые:

имеют документальное подтверждение об освобождении от военной службы;

очевидно неспособны служить по состоянию здоровья;

были эвакуированы на лечение через европейскую систему Medevac;

являются родителями-одиночками и самостоятельно ухаживают за детьми в Норвегии.

Несмотря на существенное усложнение легализации для новых беженцев, Осло не планирует прибегать к принудительным высылкам. Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере четко подчеркнул, что процесс подготовки и защиты — сугубо внутреннее дело Украины.

«Мы не отправляем из Норвегии домой. Мы действуем в соответствии с иммиграционным законодательством. Поэтому мы хотим создать стабильный механизм для людей, едущих в Норвегию. На этом наша работа окончена», — резюмировал норвежский премьер.