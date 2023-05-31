Германия закрывает почти все консульства России: что произошло

Так, Москва должна окончательно свернуть работу своих четырех дипведомств до 31 декабря 2023 года.

Германия отозвала разрешение на работу четырех из пяти консульств России в ФРГ в ответ на ограничение численности германских госслужащих на российской территории.

Об этом сообщает Spiegel.

Представитель немецкого МИД в Берлине объявил, что ФРГ закрывает четыре российских консульства и таким образом реагирует на сокращение Россией до 350 человек количества всех работников немецких диппредставительств и других организаций, таких как Гете Институт.

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В МИД Германии добавили, что проинформировали Россию об этом решении 31 мая. Москву просят окончательно свернуть работу ее четырех дипведомств до 31 декабря 2023 года.

Еще одно генконсульство и посольство России в Германии смогут продолжать работу.

Представитель немецкого МИД отметил, что такое решение создает "структурный и кадровый паритет".

В то же время ФРГ с ноября закрывает три своих консульства в России по требованию властей этого государства – в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Соответствующее решение российских властей в немецком МИД назвали эскалацией.

"Это неоправданное решение заставляет федеральное правительство прибегнуть к очень существенным сокращениям во всех сферах нашего присутствия в России", – сказал представитель немецкого министерства.

Напомним, в апреле российский МИД ограничил количество персонала в дипредставительствах Германии на территории РФ. Так что сотни немецких госслужащих должны будут покинуть российскую территорию в июне.

Заметим, что в конце апреля Германия устроила очередную массовую высылку российских дипломатов. В немецком МИДе сказали, что это позволит снизить активность российских спецслужб на территории страны.

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