Германия замораживает новые заявки в помощь Украине: реакция МИД

Двусторонняя помощь от Германии в будущем частично будет перенесена на международные программы.

Об этом сообщило Министерство финансов Германии в ответ на запрос журналистки общественного канала "Суспільне".

Речь идет, в частности, о решении стран G7 выделить Украине кредиты на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов.

Однако в комментарии указали, что Федеральное правительство поддерживает Украину в финансировании и оснащении военной техникой в такой мере, какой не делает ни один другой европейский партнер. Для этого предусмотрена статья "Модернизация" в федеральном бюджете на 2024 год, а также целевые ассигнования на последующие годы.

"Федеральное министерство финансов готово рассмотреть возможность краткосрочного предоставления дополнительных средств до того времени. Однако для этого дополнительные потребности должны быть четко определены и понятны, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и на этой основе можно было обратиться в Бундестаг с просьбой о предоставлении разрешения", — подчеркнули в Минфине Германии.

В пресс-службе немецкого ведомства добавили, что еще не получали никаких конкретных сообщений о требованиях. "Поэтому ни рассмотрение, ни решение не могут быть приняты", — резюмировали там.

Напомним, после публикации статьи немецкого издания о возможном прекращении военной помощи Украине, МИД Украины опроверг эти слухи.

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий назвал информацию манипулятивной, отметив, что уровень помощи от Германии будет известен после утверждения бюджета в ноябре. В настоящее время правительство Германии продолжает планировать финансирование для Украины на следующий год. Украинская сторона надеется на сохранение поддержки и эффективное использование замороженных российских активов.

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