Германия запускает новые поезда до польско-украинской границы: что известно

Поезд / © Associated Press

С 14 декабря 2025 года Deutsche Bahn и PKP Intercity существенно расширят железнодорожное сообщение между Германией и Польшей. Количество прямых рейсов возрастет с 11 до 17 в сутки, что означает прирост на 54%.

Об этом сообщило издание RAILMARKET.com.

Обновленное расписание предлагает больше вариантов для путешественников. Среди них:

между Берлином и Варшавой поезда будут ходить каждые два часа;

впервые прямой дневной поезд из Лейпцига будет курсировать в Краков и Перемышль, который расположен возле украинской границы;

введут ночные маршруты: один — между Берлином и Перемышлем, еще один — между Берлином и Хелмом;

известный поезд «Chopin» из Мюнхена получит дополнительные вагоны в Краков и Перемышль.

Кроме того, благодаря изменениям в расписании сократится время в пути. Например, маршрут Лейпциг — Вроцлав будет длиться всего 3,5 часа. Пассажиры из Мюнхена, Нюрнберга и Франкфурта смогут быстрее добираться до Вроцлава — примерно на два часа раньше благодаря удобным пересадкам в Лейпциге. Также предусмотрены остановки в Хемнице и Дрездене.

Карта маршрутов. Фото: Deutsche Bahn AG

