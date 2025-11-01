Германия завершает поставки двух систем Patriot: что известно

ЗРК MIM-104 Patriot

Объявленные еще в начале августа 2025 года поставки двух огневых установок зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину должны быть завершены в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении проекта «Немецкая помощь Украине» на его странице в соцсети X.

Международная финансовая поддержка

Ключевой особенностью этой поставки является то, что она была в значительной степени профинансирована тремя странами-партнерами:

Данией;

Литвой;

Норвегией.

Завершение передачи этих двух огневых установок Patriot ожидается в ближайшие дни. Это существенно усилит противовоздушную оборону Украины в условиях постоянных российских ракетных и дроновых атак.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время Варшавского форума безопасности в конце сентября заявил, что Германия до конца 2025 года значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, передав еще две современные зенитно-ракетные системы Patriot. Эта поставка состоится при поддержке норвежских партнеров.