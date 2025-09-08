Северный поток

Немецкие следователи полагают, что раскрыли дело о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По их версии, диверсия была организована украинскими властями, а экипаж яхты «Андромеда», совершивший подрыв, действовал по приказу тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщил немецкий телеканал Welt, ссылаясь на источники в Федеральной полиции Германии.

Один из немецких следователей заявил, что экипаж яхты «Андромеда» якобы получил задание от бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Тем не менее, эта версия вызывает множество вопросов. В кругах спецслужб к ней относятся скептически, ведь поведение экипажа казалось слишком демонстративным. А следы на яхте могли быть оставлены намеренно, чтобы ввести следствие в заблуждение. Один из чиновников, знакомый с ходом расследования, назвал эту версию «глупой».

Пока ни Валерий Залужный, ни украинские власти официально не комментировали эти заявления.

Задержание подозреваемого в Италии

Немецкие следователи утверждают, что установили личности всех членов экипажа «Андромеды». Один из подозреваемых, 49-летний украинец Сергей К., был задержан в Италии, где он, по версии следствия, выполнял координационную функцию.

Его адвокат, Никола Канестрини, заявляет, что мужчина отрицает свою вину. Он также сообщил, что его клиент до конца 2023 служил офицером в украинской армии, но украинское посольство с ним не связывалось.

Напомним, 26 сентября 2022 г. произошла разгерметизация нитей «Северного потока-1» и «Северного потока-2» в Балтийском море.

Уже 21 декабря 2022 года газета The Washington Post написала, что некоторые западные официальные лица сомневаются в причастности Кремля.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на «Северных потоках».

Разведывательные управления Европы и США не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов «Северный поток». Есть также другие разведданные, указывающие на возможную причастность России.