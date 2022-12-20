Германия заявила, что не будет покупать российскую нефть в следующем году — Bloomberg

Германия отвергла упреки о том, что она планирует покупать российскую нефть в начале следующего года. В Берлине заявили, что будут импортировать сырую нефть из Казахстана.

После начала полномасштабной войны в Украине Германия заявила, что прекратит импорт российской нефти до конца этого года. Однако это решение Берлина подвергло сомнению заявление исполнительного директора российского оператора нефтепровода, который сообщил, что получил запросы на поставки в первом квартале 2023 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Однако теперь Германия отвергла такие заявления и сообщила, что вместо российской нефти будет покупать казахстанскую.

"Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, неправдивы. Нефтяные компании на нефтеперерабатывающих заводах Leuna и Schwedt больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году", — заявила представитель министерства экономики Германии.

По ее словам, нефтеперерабатывающий завод в Шведте по состоянию на январь "зарезервировал мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе".

В свою очередь президент Казахстана Токарев отметил, что немецким нефтеперерабатывающим заводам будет трудно заменить все российские объемы казахстанской нефтью. По его словам, это скорее тяжелое политическое решение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после завершения войны в Украине.

Читайте также: