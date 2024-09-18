Германию атакуют насекомые-чужаки: они перегрызают кабели и уничтожают заборы.

На юге Германии наблюдается нашествие средиземноморских муравьев, что влечет за собой нешуточные проблемы для людей.

На юге Германии быстро распространяется инвазивный вид муравьев Tapinoma magnum, обитающий в природе в Средиземноморье. Несмотря на свои маленькие размеры – от 2 до 3 мм в длину – эти насекомые стали большой проблемой для местных жителей.

Об этом пишет BILD.

Недавно неизвестным образом они попали сначала в Швейцарию, а оттуда добрались до немецкого приграничного города Леррах. Затем муравьи атаковали Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь нашествие распространилось и на Штутгарт.

Муравьи перегрызают электропровода и кабели интернета, что приводит к аварийным отключениям энергоснабжения и связи.

По словам специалистов, эти насекомые не переносят болезни, которые могли бы быть опасными для людей. Но медики не исключают, что контакт с ними может вызвать кратковременную аллергию или психологический стресс.

Издание отмечает, что в Келе муравьи уже проникают в дома людей и разрушают садовые заборы. Они также построили огромный муравейник, в котором живут миллионы особей, на детской площадке посреди города. Из-за опасности для детей власти города решили закрыть площадку, пока не будет найден способ, как избавиться от непрошеных чужаков.

Напомним, ученые установили, что комары нападают на людей, выслеживая их с помощью "тепловизоров" на усиках. Инфракрасные сенсоры комаров работают благодаря специальному термочувствительному белку.

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