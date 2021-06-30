Германию накрыла непогода: в Баварии ливни затопили несколько поселков, а в Штутгарте ветер изувечил крышу оперы

Ожидается, что в ближайшие дни ураган отправится на север и восток страны.

Ливни со штормовым ветром накрыли юг и запад Германии.

Также читайте Скорость ветра достигала 300 км в час: на Чехию обрушился мощный торнадо

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Так, в Баварии затопило несколько поселков, люди откачивают воду из подвалов и убирают с улиц тонны грязи. А в Штутгарте сильно пострадало здание оперы. У нее частично сорвало крышу и повалило несколько скульптур. В это время внутри как раз шел концерт, в зале было 250 зрителей. Сквозь дыру в крыше вода полилась на сцену, задев освещение, однако, к счастью, никто не пострадал.

Также в городе затопило несколько автомобильных тоннелей. Ожидается, что в ближайшие дни ураган отправится на север и восток Германии.

Напомним, что на прошлой неделе на северо-западе Чехии пронесся торнадо. Он унес жизни по меньшей мере 6 человек.

Новости мира: в Баварии из-за ливней со штормовым ветром затопило несколько поселков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку