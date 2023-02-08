"Герой", избивший табуреткой брата: в Краснодаре установили билборд с погибшим на войне оккупантом

Захватчик был приговорен к году колонии общего режима за избиение своего брата. Что касается войны против Украины, то мужчина отправился на фронт добровольцем.

В Краснодаре установили билборд с погибшим на войне против Украины оккупантом Артуром Егиняном, который несколько лет назад был осужден за избиение тауреткой своего брата.

Об этом сообщают местные медиа.

Егинян пошел на фронт добровольцем, был старшим сержантом ВДВ и командиром взвода. Оккупант вместе со взводом попал в окружение и погиб.

"Очень хочется, чтобы о таком потрясающем парне узнало больше людей", — сказала исполнительный секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Галина Глущенко.

Краснодарский активист Виталий Вотановский обнаружил могилу Егиняна. Судя по табличке на кресте, тот погиб 12 сентября в возрасте 36 лет.

Полный тезка погибшего оккупанта в январе 2017 года был приговорен к году колонии общего режима за избиение табуреткой брата, во время которого мужчина получил телесные повреждения. Егинян объяснил свои действия тем, что хотел прекратить "пьяный дебош" родственника.

Напомним, ранее украинский военный и блоггер Анатолий Штефан опубликовал в Сети видео, на котором священник русской православной церкви на временно оккупированной территории Украины призвал российских захватчиков убивать украинских детей и женщин.

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