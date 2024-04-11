"Герой" самого громкого суда Америки: умер скандально известный экс-футболист и актер

О. Джей Симпсон, звезда НФЛ, ставший подозреваемым в громком убийстве, умер согласно заявлению его семьи. Ему было 76 лет.

Об этом пишет The Guardian.

В социальной сети X (Twitter), аккаунт Симпсона содержал простое сообщение от его семьи.

“10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, не выдержал борьбы с раком. Он был окружен детьми и внуками. В это переходное время его семья просит вас уважать их желание уединения и милосердия», – говорится в сообщении.

На Апрель 10th, наш младенец, Orenthal James Simpson, собрал его бой с режиссером.



Он был surrounded по его детям и детям.



При этом периоде переезда, его семейные положения, что вы чувствуете, что они wishes для комфорта и дружбы.



-The Simpson Family — OJ Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Что известно об А. Джее Симпсоне

Симпсон не был признан виновным в смерти своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана по делу, захватившему Соединенные Штаты и весь мир, а также ознаменовавшему смешение знаменитостей и криминала, которое с тех пор стало основной темой для СМИ.

Несмотря на оправдательный приговор, три года спустя после уголовного процесса Симпсон был признан ответственным по гражданскому иску, поданному семьями жертв.

Орентал Джеймс Симпсон родился в Сан-Франциско и стал одним из самых известных и любимых футболистов своего времени. Он получил трофей Хейсмана в Университете штата Калифорния, затем успешно играл за разные команды.

Но его спортивное мастерство сочеталось с бурной актерской и карьерой в СМИ, которая сделала его огромной знаменитостью среди американцев.

Еще учась в Калифорнийском университете, он появился в сериале "Медицинский центр", а затем сыграл в таких фильмах, как "Клановец", "Перекресток Кассандры" и "Высокий ад", а также в мини-сериале "Корни", — и все это еще будучи профессиональным игроком в футбол. После завершения карьеры в любимом виде спорта он снялся в трех комедиях "Голый пистолет".

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