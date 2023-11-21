"Герой СВО": Путин помиловал людоеда-сатаниста, убившего и расчленившего 4 подростков

Сатанист должен был сидеть до 2030 года, но провоевал полгода в "Шторм Z" и вышел на свободу.

В России получил помилование 33-летний член банды сатанистов Николай Оголобяк, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальные убийства подростков

Об этом пишет российское пропагандистское издание города Ярославль 76.ru.

Николай Оголобяк должен был сидеть в колонии до 2030 года. Но сатанист-людоед получил помилование за то, что поехал убивать украинцев – полгода он воевал в составе мясных батальонов "Шторм Z".

"Это правда. Он служил там полгода в "Шторм Z". Он после ранения – инвалид. Он ходит, но ранение было тяжелое. Пока никем не работает, восстанавливается. На "СВО" его вряд ли снова возьмут", – рассказал отец сатаниста.

Что известно о секте ярославских убийц-сатанистов

Как писали российские издания, Николай Оголобяк и его соратники совершили ритуальные убийства 4 подростков. Секта сатанистов, в которой состоял Оголобяк, возникла в Ярославле в 2006 году.

Изначально участники объединения убивали собак и кошек в ходе кровавых ритуалов. Летом 2008 года сектанты убили четырех подростков – трех девушек и одного парня, которые причисляли себя к субкультуре готов, и расчленили их тела.

Над мёртвыми телами прочли молитву сатане. С убитых сняли скальпы, у одной девушки вырезали сердце, у другой — отсекли левую грудь, зажарили эти части тел на костре и частично съели. Кровью убитых "посвятили" в культ сатанистов новых участников.

Из-за того, что тела подростков были изуродованы и расчленены, следователям пришлось проводить множество экспертиз, включая анализы ДНК. Без них было невозможно определить, какая часть тела кому из подростков принадлежит.

Оголобяк был единственным из банды, кому на время совершения преступления исполнилось 18 лет. Он должен был находиться в колонии до 2030 года. Остальные члены секты получили меньшие сроки — по 10, 9 и 8 лет, а также 2 года колонии. Еще одного признали невменяемым и отправили в психлечебницу.

Напомним, в РФ "зэк-вагнеровец", осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообшалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.

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