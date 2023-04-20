"Героям слава!": в российском баре бизнесмены пили за Украину (видео)

Россияне сначала поддержали Украину в войне против террористов из РФ, однако впоследствии извинились.
В российской Перми бизнесмены в баре подняли тост за Украину. Впоследствии их заставляли извиняться за свой поступок.
Об этом сообщает проект "7*7. Горизонтальная Россия".
В местном баре в российском городе Пермь местные предприниматели подняли тост со словами: "Героям слава". Когда "Z-патриоты" заметили это видео, то заставили россиян извиняться за поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.
Один из бизнесменов на своем видео заявил, что "он извиняется за свой поступок и призвал россиян не повторять подобное".
Напомним, в четверг, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.
Также в российском городе Балашиха под Москвой нашли мертвыми мать и ее 3-летнюю дочь, которые год назад уехали из Луганска. Женщина могла выбросить свою дочь из окна многоэтажки и совершить самоубийство.
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