"Героям слава!": в российском баре бизнесмены пили за Украину (видео)

Россияне сначала поддержали Украину в войне против террористов из РФ, однако впоследствии извинились.

В российской Перми бизнесмены в баре подняли тост за Украину. Впоследствии их заставляли извиняться за свой поступок.

Об этом сообщает проект "7*7. Горизонтальная Россия".

В местном баре в российском городе Пермь местные предприниматели подняли тост со словами: "Героям слава". Когда "Z-патриоты" заметили это видео, то заставили россиян извиняться за поддержку Украины в войне с российскими захватчиками.

Один из бизнесменов на своем видео заявил, что "он извиняется за свой поступок и призвал россиян не повторять подобное".

Напомним, в четверг, 20 апреля, возле российского города Тулы на автотрассе во временно оккупированный Крым, в районе села Прудное, во время движения перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400.

Также в российском городе Балашиха под Москвой нашли мертвыми мать и ее 3-летнюю дочь, которые год назад уехали из Луганска. Женщина могла выбросить свою дочь из окна многоэтажки и совершить самоубийство.

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