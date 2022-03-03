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"Героям слава": в США сенаторы-республиканцы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

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"Героям слава": в США сенаторы-республиканцы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

Associated Press

Они считают, что ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия в Украине.

Сенаторы-республиканцы США Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект, который наложит широкие санкции на все государственные предприятия России.

Об этом сообщает пресс-служба Рубио.

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу", - говорится в сообщении.

Ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия в Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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