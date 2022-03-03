"Героям слава": в США сенаторы-республиканцы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

"Героям слава": в США сенаторы-республиканцы предлагают ввести санкции против всех госпредприятий России

Они считают, что ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия в Украине.

Сенаторы-республиканцы США Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект, который наложит широкие санкции на все государственные предприятия России.

Об этом сообщает пресс-служба Рубио.

"Законопроект HEROIAM SLAVA, названный в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, контролируемые или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу", - говорится в сообщении.

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Ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия в Украине.