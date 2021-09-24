Гибель альпинистов на Эльбрусе и возвращение казней в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Бывший президент Украины Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов и столкнуться с рядом ограничений, в частности с запретом на приватизацию и "декларациями о контакте". Читать дальше ->
- В Кабардино-Балкарии (РФ) количество погибших во время восхождения на гору Эльбрус альпинистов возросло до пяти. Читать дальше ->
- ФБР выдало федеральный ордер на арест жениха блогера Габби Петито, тело которой в воскресенье обнаружили в национальном парке Вайоминга. Читать дальше ->
- После захвата власти в Афганистане "Талибан" готовится возобновить казни и ампутации конечностей, которые ранее публично происходили на спортивном стадионе Кабула. Читать дальше ->
- Британский актер Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей, который проходил в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера. Читать дальше ->