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Гибель альпинистов на Эльбрусе и возвращение казней в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Гибель альпинистов на Эльбрусе и возвращение казней в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Бывший президент Украины Петр Порошенко может попасть в реестр олигархов и столкнуться с рядом ограничений, в частности с запретом на приватизацию и "декларациями о контакте". Читать дальше ->
  • В Кабардино-Балкарии (РФ) количество погибших во время восхождения на гору Эльбрус альпинистов возросло до пяти. Читать дальше ->
  • ФБР выдало федеральный ордер на арест жениха блогера Габби Петито, тело которой в воскресенье обнаружили в национальном парке Вайоминга. Читать дальше ->
  • После захвата власти в Афганистане "Талибан" готовится возобновить казни и ампутации конечностей, которые ранее публично происходили на спортивном стадионе Кабула. Читать дальше ->
  • Британский актер Том Фелтон потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей, который проходил в американском штате Висконсин накануне 43-го Кубка Райдера. Читать дальше ->
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