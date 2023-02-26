Гибель от блинов: прожорливая россиянка умерла ужасной смертью

В России жительница Омской области во время Масленицы решила принять участие в конкурсе по поеданию блинов. Но 38-летняя россиянка скончалась, подавившись блином.

Об этом сообщат в Сети российские паблики и пропагандистские СМИ со ссылкой на полицию РФ.

Соревнования по поеданию проходили 25 февраля в санатории Омской области. Побеждал тот, кто съел больше всех блинов.

Принять участие в этом поединке решила и 38-летняя женщина, приехавшая на оздоровление в санаторий, поскольку болела. Какой именно диагноз был у россиянки, не уточняется.

К моменту прибытия медиков россиянка уже умерла. Те, кто были рядом, не смогли помочь женщине. Россияне в сети возмущаются, почему в санатории не нашлось ни одного человека, который смог бы оказать первую помощь.

"Самое страшное, что умершая женщина была с диагнозом, поэтому и отдыхала в санатории социальной путевкой. Зная, что женщина больна, зачем разрешили ей участвовать в конкурсе? Народ повеселить!?", — пишет одна из россиянок в Сети.

В полиции подтвердили информацию. И сообщили, что по этому факту проводится проверка.

Напомним, ранее в американском Бостоне умерла студентка, которая подавилась во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость.

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