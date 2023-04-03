Гибель пропагандиста Татарского: появилось видео с девушкой, занесшей коробку со взрывчаткой

Девушка с большим свертком не сразу нашла вход в кафе, где проходила встреча с российским "военкором".

В Сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент, когда в кафе "Стрит бар" в Санкт-Петербурге зашла девушка с "подарком", который стал убийственным для российского пропагандиста Владлена Татарского.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

Приблизительно в 17:25 камера зафиксировала, как девушка заносит в кафе коробку с бюстом-статуэткой, в которой, по предположению российских правоохранителей, была взрывчатка. Вход она нашла не сразу, но попала внутрь. Спустя почти час произошел взрыв.

Также опубликовано фото после вручения подарка Владлену Татарскому, сделанные очевидцем происшествия.

“Девушка подарила бюст и ушла на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом. Она сказала, что стесняется, но пошла и села неподалеку”, — цитирует его слова местное издание “Фонтанка”.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что в Санкт-Петербурге задержали 26-летнюю Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству коллаборанта и пропагандиста Владлена Татарского. Взрыв произошел в кафе, владельцем которого является террорист Пригожин, во время так называемого "творческого вечера" российского "военкора"

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