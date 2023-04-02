Гибель российского "военкора" Татарского: взрывчатку спрятали в его позолоченный бюст — очевидцы

Организаторы мероприятия, в ходе которого от взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский, сетуют на недостаточные меры безопасности.

Статуэтка со взрывчаткой, подаренная в Санкт-Петербурге российскому пропагандисту Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин), была его позолоченным бюстом. Организаторы мероприятия теперь сетуют, что принятых мер безопасности оказалось недостаточно.

Об этом сообщает Telegram-канал "Фонтанка" со ссылкой на слова очевидцев.

По словам собеседницы канала, на этой встрече с военкором было около ста человек, среди которых - художница по имени Насти. Именно она, якобы, сделала Татарскому подарок в виде скульптурного бюста.

Девушка принесла из гардероба сверток, внутри которого было "что-то позолоченное".

Последними словами пропагандиста перед тем, как принять подарок, были: "Надеюсь, вы не сделали меня толстым".

“Говорит спасибо, ставит рядом. Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, пламя, все бегут. Настя, кажется, не ушла раньше времени”, — рассказывала очевидца.

Российские пропагандисты из ТАСС впоследствии подтвердили со ссылкой на правоохранительные органы, что взрывчатку, размером как кусок мыла, спрятали в статуэтку.

Организатор мероприятия сообщил, что принимал меры безопасности, но их оказалось недостаточно.

После взрыва возбуждено уголовное дело. По информации петербургского Следственного комитета, ранения разной степени тяжести получили 19 человек, всего пострадали 25 человек. Инцидент расследуют как теракт.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге в кафе, принадлежащем основателю террористического ЧВК "Вагнер", раздался взрыв, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский. В Сети также опубликовали момент взрыва и фото девушки, которая якобы подарила пропагандисту Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой.

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