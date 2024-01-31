Гибель военных США в Иордании: Байден заявил, что не стремится к эскалации

Вместе с тем президент США уклонился от конкретики по ответу на американскую базу в Иордании.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не стремится к более широкомасштабной войне на Ближнем Востоке, комментируя гибель трех американских военных в Иордании.

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Об этом информирует Associated Press.

"Я не думаю, что нам нужна более широкомасштабная война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь", — сказал он.

При этом, как отмечает издание, Байден, заявив о нежелании расширения войны на Ближнем Востоке, уклонился от конкретики.

По мнению журналистов, пока не ясно, имел ли Байден в виду, что он определился с конкретным планом ответных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что военные США на базе в Иордании спутали свой беспилотник с неприятелем.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате ночной атаки БПЛА на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли три военнослужащих армии США.

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