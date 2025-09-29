Гибридная атака на Данию: почему Россия выбрала жертвой именно эту страну НАТО

Дания / © Associated Press

Дания заявила, что стала жертвой «гибридной атаки» после серии активности дронов, которые заставили закрыть пять аэропортов, включая Копенгаген. Министр обороны страны Трульс Лунд Поульсен назвал это систематическим актом, а премьер-министр Метте Фредериксен отказалась исключать причастность России. Эксперты объясняют, зачем Москва могла нацелиться на далекую страну НАТО, которая активно поддерживает Украину.

Об этом пишет Independent.

Дания заявила, что стала жертвой «гибридной атаки» после серии странной активности дронов возле пяти аэропортов в течение недели. Последний случай произошел в аэропорту Ольборг на севере страны, который 26 сентября пришлось временно закрыть из-за появления беспилотников. Зато аэропорты Эсбьерг, Сондерборг и Скридструп продолжали работать, хотя также сталкивались с подобными инцидентами.

Эти события произошли всего через два дня после того, как Фредериксен не исключила возможную причастность России. Тогда из-за дронов аэропорт Копенгагена прекратил работу на четыре часа. Премьер назвала это «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру Дании».

Поульсен после 25 сентября заявил: «это, бесспорно, не выглядит случайностью, это выглядит систематическим — именно это я определил бы как гибридную атаку».

Почему Россия нацелилась именно на Данию?

Сложные отношения Дании и России

«То, что выпало из поля зрения у многих иностранных СМИ, — это история напряженных отношений, когда Россия неоднократно делала агрессивные заявления в адрес Копенгагена», — объяснил Кир Джайлз, эксперт по российской армии и автор книги «Война России против всех: и что это значит для вас».

По его словам, сюда входит «давняя череда ядерных угроз, именно потому, что Дания стремится защищать себя и планирует приобрести дальнобойные высокоточные вооружения, которые Россия не хочет, чтобы у нее были».

На прошлой неделе Копенгаген объявил о закупке «дальнобойных высокоточных систем», подчеркнув, что это необходимо для сдерживания Москвы.

«Благодаря этому оружию оборонительные силы смогут поражать цели на большом расстоянии и, например, нейтрализовать угрозы от вражеских ракет», — заявила Фредериксен, уточнив, что речь может идти как о ракетах, так и о дронах.

В России это вызвало резкое недовольство. Посол в Дании Владимир Барбин назвал позицию Копенгагена «чистым безумием». Впоследствии он фактически пригрозил.

«Никто и никогда в мире публично не заявлял о намерении угрожать ядерной державе. Эти заявления определенно будут учтены. Отныне мы должны исходить из того, что Дания не только рассматривает возможность прямого военного столкновения с Россией, но и готовится к такому сценарию», — написал Барбин в Telegram.

По словам Кати Бего из Chatham House, Дания, несмотря на удаленность от России, является «одной из самых активных в противодействии российской агрессии».

«Есть долговременная тенденция: Дания — одна из тех стран, которые активно подталкивают остальных [союзников по НАТО] к усилению [военной] поддержки», — подчеркнула она.

Цель Москвы — недоверие и страх

Бего считает, что Москва может пытаться посеять сомнения в датском обществе, которое преимущественно поддерживает помощь Украине.

«[Они] пытаются посеять недоверие или раскол в обществе. Другие страны, которые стали мишенью, также были одними из самых активных сторонников Украины, и расположены рядом с ней. Это самые сильные союзники Украины, и, как я думаю, это часть более длительной стратегии. Мы уже видели много подобной активности в Балтийском море. Поэтому выбор стран здесь явно не случайный», — объяснила эксперт.

По ее словам, такие действия «создают страх» и могут сделать общество «менее готовым поддерживать Украину дальше».

Кроме того, это экономически истощает — ведь странам приходится использовать «чрезвычайно дорогие ракеты» для уничтожения «очень дешевых дронов». Подобная ситуация уже была, когда Россия отправила около 20 дронов в воздушное пространство Польши.

Проверка реакции НАТО

Эксперты предполагают, что Москва может тестировать оборонительные возможности НАТО.

«Никто не сомневается, что амбиции России выходят далеко за пределы Украины. И чтобы реализовать эти амбиции, Россия должна знать, встретит ли она сопротивление», — отметил Джайлз.

Хотя официальной подтвержденной причастности России нет, Москва все равно получает пользу — даже если дроны запускали «местные хулиганы».

"Одна из главных выгод — это лучшее понимание возможностей НАТО и отдельных стран противодействовать российским операциям, а также готовность реагировать по-настоящему», — сказал эксперт по российской армии.

Однако способность государств быстро реагировать на такие угрозы «очень ограничена».

По мнению Джайлза, подобные инциденты помогают «нормализовать состояние конфликта», когда «такие действия будут восприниматься как фоновый шум, а не как нечто абсолютно неприемлемое».

Бего разделяет это мнение, добавляя, что Россия может «тестировать реакцию, пытаясь выяснить, как члены НАТО отреагируют».

«В данном случае речь идет об относительно простых дронах, но [реакция] не выглядела бы слишком отлично, если бы речь шла о более серьезной эскалации», — подытожила она.

К слову, НАТО решило усилить свою миссию в Балтийском море и направить туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы. Это решение стало прямой реакцией на серию инцидентов в Дании, где ночью вблизи военных объектов и критической инфраструктуры были замечены неизвестные беспилотники.