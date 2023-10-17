"Гибридная формула" и "двойная игра": Маломуж о том, что на самом деле задумал Си Цзиньпин

В настоящее время у Си альтернативы нет, он должен выражать принципы международного права и брать на себя функцию переговорщика.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что Си Цзиньпин пытается играть роль глобального мирового лидера.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

“Си Цзиньпин пытается играть роль глобального лидера на модели противостояния Запад-РФ не только из-за войны в Украине, но и из-за противостояния между Израилем и Арабским миром. В настоящее время у Си альтернативы нет, он должен выражать принципы международного права и брать на себя функцию переговорщика. Китайцы будут договариваться с Россией по стабилизации ситуации, но под своим контролем. Они не будут полностью отдавать приоритет России», – объяснил Маломуж.

По словам генерала, китайцы постараются вести глобальную политику относительно частичного ограничения влияния США посредством признания Палестинской автономии, но не на условиях Израиля.

“Также будет еще одна модель, где Си Цзиньпин будет исходить из того, как урегулировать ситуацию на территории Украины и на каких условиях. Путин постарается ставить условия, чтобы оставить себе оккупированные территории. Си Цзиньпин будет оттягивать этот процесс своей "формулой мира" — это прекращение войны, но не освобождение от оккупантов украинских территорий", — подчеркнул Маломуж.

“То есть Си Цзиньпин имеет двойную позицию по урегулированию ситуации на Востоке и снятию проблем войны и военных действий в Украине. Он хочет предложить такую гибридную формулу», – резюмировал он.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин 17 октября, где среди прочего встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

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