Гибридная война против Запада: Европу массово атакуют российские диверсанты – FT

Западные правительства пытаются противостоять росту российских диверсий по всей Европе, в частности поджоги военных баз и гражданской инфраструктуры. Целью этих атак, которыми, по словам силовиков, часто руководила российская военная разведка ГРУ, является содействие разъединению среди союзников Украины, прерывание военных поставок Киеву и проверка решимости Запада.

Об этом говорится в материале Financial Times.

"Россия пытается прислать сообщение о том, что она всесильна и может мешать нашим обществам... разжигать страх и искать способы сделать нашу жизнь жалкой. Это также проверка нашего ответа, потому что если мы не ответим, эти атаки усилятся", - сказал Financial Times президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ринкевичс подчеркнул, что союзники по НАТО "пытаются выяснить", как реагировать, если не применить пункт о взаимной обороне военного Альянса, известный как статья 5.

"Мы не будем запускать ракеты по России из-за достаточно небольшого инцидента", - добавил он.

Этот вопрос поднялся на первое место на повестке дня западных союзников Украины после последних инцидентов. Они включали вероятный поджог со стороны России связанного с Украиной склада в Великобритании, диверсионный сговор против американских военных баз в Германии, попытки нарушить работу железнодорожных сигнальных сетей Европы и блокирование навигационных систем гражданской авиации GPS в Балтии.

Компания Microsoft предупредила, что Россия направляет "злостную дезинформацию" против Олимпийских игр в Париже.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе сказал, что "практически каждый союзник" на встрече министров иностранных дел НАТО в Праге поднял вопрос "Кремля", который усиливает свои гибридные атаки против членов НАТО, поджигая и саботируя склады поставок, пренебрегая морскими границами и демаркациями в Балтии, устраивая все новые и новые кибератаки, продолжая распространять дезинформацию".

"Мы знаем, что они задумали, и мы будем реагировать как индивидуально, так и коллективно, если это необходимо", - добавил Блинкен.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Москва пытается "запугать нас" и что очень важно "не позволить этому произойти".

По словам одного западного советника по обороне, Россия имеет высокоразвитую лексику гибридной войны и систематически применяет ее для всех потенциальных видов оружия, будь то "информационные или психологические операции". Запад, напротив, был настолько позади, что даже "не имеет словарного запаса того, что означает гибридная война".

"Москва также постоянно наблюдает за нашей реакцией и проверяет, какие из их действий срабатывают, прежде чем предлагать дополнительные действия", - добавил советник.

Одна из проблем состоит в том, что инциденты часто выглядят случайными и направлены против целей, не связанных с Украиной, как, например, пожар, вспыхнувший в магазине Ikea в Литве в прошлом месяце и который, по словам Дональда Туска, премьер-министра Польши, мог быть делом рук иностранных диверсантов.

Другая проблема в формулировке ответа РФ состоит в том, что инциденты часто совершаются прокси-серверами, что затрудняет приписывание их непосредственно России. Кремль последовательно отвергает обвинения европейских правительств в гибридной войне.

Один из западных офицеров контрразведки сказал, что усиление использования Москвой прокси-серверов стало результатом недавнего массового выслания по Европе сотен российских дипломатов и шпионов.

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По его словам, многие альтернативные оперативники сейчас набираются из преступных группировок, что свидетельствует о том, что Западу удалось ограничить возможности Москвы, хотя это также принесло новые риски.

"Существует большая вероятность сопутствующего ущерба и жертв", - сказал офицер.

Польша находится в центре диверсионной деятельности России, поскольку она является центром доставки западных военных грузов в Украину. За последний месяц власти арестовали десяток человек по обвинениям в шпионаже и диверсии. Большинство из них были завербованы из организованной преступности, и Дональд Туск сказал, что они "непосредственно причастны к деятельности российских разведывательных служб".

Официальные лица заявили, что Москва внедряет подобные, так называемые "активные мероприятия" с 1920-х годов, и то, как им лучше противостоять, является такой же старой темой, как и сама тактика.

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Но современное мышление, как исследовано в последнем отчете ЕС-НАТО и расследовании парламента Великобритании, обычно включает в себя трехэтапный процесс.

Во-первых, это признать, что нападения происходят.

Второй предполагает развитие национальной устойчивости – путем укрепления критической инфраструктуры, киберзащиты компьютерных систем и повышения медиаграмотности среди общественности против кампаний дезинформации.

Третий шаг является самым тяжелым, поскольку он требует стратегии сдерживания, которая содержит надежное возмездие, но также избегает, как сказал один высокопоставленный западный военный чиновник, "неэтических или незаконных средств, которые использует Россия".

Одной из возможных мер, предложенных министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, является ограничение виз для российских дипломатов, чтобы они не могли выезжать за пределы страны, в которой они аккредитованы.

"Нам действительно нужно действовать. В то время как Прага выслала большинство российских дипломатов за последние годы, только семь остались в столице Чехии, сотни продолжают быть аккредитованными в Вене, откуда они могут путешествовать в любую точку Европы. Российское влияние не приветствуется в Праге", - подчеркнул Липовский.

Информационная кампания "глаз за око" внутри России

"Если вы рядовой россиянин, не должно пройти ни одного дня, чтобы вам не напомнили об огромном количестве потерь, понесенных российскими войсками", - считает Элиот Коэн, бывший советник Государственного департамента США, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

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В любом случае, по словам западных официальных лиц, центральной проблемой остается то, что атаки России "в серой зоне" непредсказуемы, происходят в разных формах и являются асимметричными, поэтому подобное возмездие может привести к эскалации конфронтации с Россией.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс привел пример перерезания подводного кабеля в Балтийском море. Одним из подходов, по его словам, было бы увеличение морских патрулей НАТО. Более экстремальным вариантом было бы закрыть море для российских судов, хотя это было бы равнозначно "объявлению войны".

"Мы должны иметь возможность обсуждать все виды инструментов (возмездия). Я не говорю, что все они могут быть использованы. Но если мы ограничимся, без каких-либо дискуссий, мы просто приглашаем Россию к дальнейшим творческим действиям – а они мастера гибридной войны", - резюмировал Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, в НАТО назвали сроки начала войны с Россией.

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