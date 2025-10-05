Гибридная война Путина: приближает ли Россия Европу к новому "Перл-Харбору"

Противостояние НАТО – Россия

Россия ведет спланированную "операцию" против Запада, используя гибридные методы, такие как нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями МиГ-31 и атаки беспилотников над Польшей. Эти действия, по его словам, являются частью стратегии, имеющей четкие военные и политические цели.

Об этом предупредил экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью The Telegraph.

"Признаем ли мы, что уже находимся в состоянии войны, или все еще верим, что контролируем ситуацию? Мы разрешаем эскалацию без должного ответа", - заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что тактика России, в частности массовые полеты дронов, направлена на тестирование реакции НАТО и поиск пределов его терпения.

Реакция НАТО и "стена дронов"

В ответ на российские провокации НАТО запустило программу "Восточный охранник" для патрулирования самолетов вдоль восточной границы и ускорило планы создания "стены дронов" для защиты воздушного пространства. После интенсивных дискуссий в Брюсселе альянс заявил о готовности использовать "все военные средства" против нарушений, однако четкие "красные линии" не установлены.

Ландсбергис раскритиковал такую позицию, назвав ее "стратегической коммуникацией без стратегических действий". Он предложил, в частности, передать Украине ракеты Taurus или Tomahawk для уничтожения российских пусковых площадок в случае повторных нарушений, которые могли бы сдержать Москву.

Разногласия в Европе и НАТО

Провокации России выявили отсутствие единства в НАТО по восприятию угрозы. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен назвала нынешнее время "самым опасным для Европы со времен Второй мировой" после того, как десятки дронов пролетели над датскими аэропортами. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал избегать "московской ловушки эскалации", что отражает более сдержанную позицию некоторых лидеров.

Ландсбергис назвал такую нерешительность "геополитическим Днем сурка" и подчеркнул: "Вопрос не в том, рискуем ли мы начать Третью мировую войну, а в том, решим ли мы ее остановить".

Призыв к четким действиям

Эксминистр предостерег, что без четко определенных и выполненных красных линий Россия будет продолжать тестировать НАТО. "Путин понимает, что 20 дронов в Польше – это статья 4, а 12 минут в воздушном пространстве Эстонии – еще не статья 5. Он и дальше будет толкать границу", – отметил Ландсбергис.

Он призвал альянс к решительным действиям, чтобы продемонстрировать единство и готовность противостоять гибридной агрессии России, иначе Европа может столкнуться с моментом Перл-Харбора, который заставит Запад проснуться.

Напомним, на фоне частых появлений беспилотников над европейскими военными базами и аэропортами премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прямо заявила, что Россия ведет против Европы "гибридную войну".