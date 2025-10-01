"Гибридная война России - это только начало": премьер Дании призывает НАТО изменить тактику

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

Гибридная война России, направленная на дестабилизацию и раскол Европы, только набирает обороты. Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предупредила, что НАТО должна усилить свой ответ на враждебные действия Москвы, в частности нарушения воздушного пространства, кибератаки и диверсии.

Об этом датский премьер заявила в интервью Financial Times.

Цель гибридной войны - расколоть Запад

Фредериксен подчеркнула, что Запад должен быть готов к эскалации невоенных провокаций. По ее словам, необходимо "глубже обсудить" в рамках оборонного альянса, как реагировать на действия Москвы.

«Мы должны быть готовы к тому, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы поняли, что поставлено на карту и что происходит. Когда происходят атаки беспилотников или кибератаки, идея состоит в том, чтобы расколоть нас», - сказала она.

Последние инциденты, в частности, дроны неизвестного происхождения над несколькими аэропортами Дании, а также военными объектами, стали для Европы «сигналом тревоги», как это назвали дипломаты. Это произошло после того, как истребители НАТО сбили российские беспилотники над Польшей.

«Стена из дронов» и новые саботажи.

В ответ на эти инциденты НАТО уже провело два экстренных совещания и осудило «безответственные действия» Москвы. Альянс также приступил к операции «Eastern Sentry» — миссии военного патрулирования в Восточной Европе.

Западная разведка также указывает на причастность Москвы к попыткам диверсий в течение последнего года, в частности поджогов, перерезки подводных кабелей и кибератак в Германии, Польше и странах Балтии.

Премьер-министр Дании, которая на этой неделе принимает европейских лидеров на двух саммитах, посвященных безопасности, предупредила, что простое увеличение расходов на противодронное оборудование и киберзащита не сработает.

«Идея гибридной войны состоит в том, чтобы угрожать нам, разделять нас, дестабилизировать нас. Использовать дроны одного дня, кибератаки другого дня, саботаж на третий день. Поэтому это не закончится только потенциалом», — подчеркнула Фредериксен.

Ожидается, что во время неформальной встречи лидеры ЕС обсудят предложения по ускорению инвестиций в противовоздушную оборону, в частности, создание «стены дронов» в странах, граничащих с Россией или Украиной. Дания уже заявила о необходимости срочно закупить новые противодронные средства после того, как ей не удалось обнаружить или обезвредить воздушные объекты.

Проблема Гренландии и споры в ЕС

В дополнение к гибридной войне Дания испытывает давление и со стороны своего основного союзника — США. Президент Дональд Трамп не раз заявлял о желании взять под контроль Гренландию и отказывался исключить применение силы для этого.

Мэтте Фредериксен отметила, что она «действительно гордится тем, как Гренландия смогла справиться с этой сложной ситуацией». Она добавила, что Дания стремится углубить сотрудничество со всеми арктическими государствами, кроме России, по вопросам безопасности вокруг острова.

Между тем, в самом ЕС обсуждается совместное финансирование «стены дронов». Чиновники знают о недовольстве западных и южных стран, считающих, что большая часть этих расходов пойдет на пользу только восточным и северным странам, и ищут пути, чтобы от этой инициативы выиграли все члены блока.

Напомним, правительство Дании ужесточает охрану аэропортов и другой критической инфраструктуры. Армия и полиция получили приказ патрулировать объекты с антидроновыми системами.