Гибридная война России против ЕС: эксперт назвал 5 способов наказать Кремль

Флаг России / © iStock

Россия развернула масштабную кампанию по дестабилизации Европы, используя беспилотники и теневой флот для создания хаоса в воздушном пространстве и на морских путях.

Об этом пишет директор по операционной деятельности компании по управлению рисками безопасности в Украине, бывший офицер разведки Джордж Джанджалия для журнала CEPA.

Новая реальность: «Мы больше не в мире»

Масштаб российских гибридных операций значительно ускорился, особенно после недавней атаки беспилотников в Польшу. Как пишет эксперт, ситуация настолько серьезная, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже констатировал: «Мы не в состоянии войны, но и мы больше не в мире».

Эксперт отмечает, что пассивное наблюдение за действиями России больше не является эффективной стратегией. Европа нуждается в превентивных и решительных мерах, которые будут ощутимы для агрессора.

Пять шагов для сдерживания агрессора

Джанджалия предлагает пять конкретных направлений действий, которые могут стать основой новой европейской безопасности.

Противодействие дронам

Предлагается использовать многоуровневые системы обнаружения дронов и методы их поражения, которые не будут мешать гражданской авиации. Это может быть радиочастотный захват или специальные ракеты-перехватчики. Главное условие — сохранение полной цепи доказательств для дальнейших юридических действий.

Удар по теневому флоту

Необходимо законно задерживать суда российского теневого флота в территориальных водах и портах ЕС. Инспекции документов, экипажей, стандартов безопасности и страхования позволят удерживать танкеры до устранения всех недостатков, что создаст для России реальные финансовые потери.

Кибервойна в ответ

Мероприятие имеет право на законные контрмеры в киберпространстве. Это включает в себя отключение вражеских серверов, изъятие незаконного оборудования для глушения сигналов и контроллеров дронов, а также блокирование нарушителей на европейских хостингах.

Санкционное давление и морские рычаги воздействия

Следует усилить контроль за соблюдением предельной цены на российскую нефть и потребовать от всех судов проверенного страхования. Суда-нарушители, пытающиеся обойти санкции, должны быть задержаны с использованием базы данных Европейского агентства по морской безопасности (EMSA).

Прозрачность и скорость: незамедлительная отчетность НАТО

Члены Североатлантического союза должны в течение нескольких часов обнародовать проверенные доказательства российских провокаций — радиолокационные данные, записи инспекций или спутниковые снимки. Это поможет предотвратить дезинформацию со стороны РФ и сохранить доверие общественности.

По словам эксперта, хотя эти меры нуждаются в преодолении юридических и бюрократических препятствий, их комплексное применение может немедленно повысить расходы для Москвы и создать долгосрочный сдерживающий эффект, защищая мир в Европе.

Напомним, эксминистр Литвы предупредил о приближении «момента Перл-Харбора» через российские провокации. Однако готово ли НАТО ответить на гибридную войну Путина.