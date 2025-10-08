ТСН в социальных сетях

Гибридная война России против ЕС: эксперт назвал 5 способов наказать Кремль

Россия развернула масштабную кампанию по дестабилизации Европы, используя беспилотники и «теневой флот». Эксперт по безопасности назвал пять решительных шагов, которые заставят Кремль заплатить высокую цену.

Флаг России

Флаг России / © iStock

Россия развернула масштабную кампанию по дестабилизации Европы, используя беспилотники и теневой флот для создания хаоса в воздушном пространстве и на морских путях.

Об этом пишет директор по операционной деятельности компании по управлению рисками безопасности в Украине, бывший офицер разведки Джордж Джанджалия для журнала CEPA.

Новая реальность: «Мы больше не в мире»

Масштаб российских гибридных операций значительно ускорился, особенно после недавней атаки беспилотников в Польшу. Как пишет эксперт, ситуация настолько серьезная, что канцлер Германии Фридрих Мерц уже констатировал: «Мы не в состоянии войны, но и мы больше не в мире».

Эксперт отмечает, что пассивное наблюдение за действиями России больше не является эффективной стратегией. Европа нуждается в превентивных и решительных мерах, которые будут ощутимы для агрессора.

Пять шагов для сдерживания агрессора

Джанджалия предлагает пять конкретных направлений действий, которые могут стать основой новой европейской безопасности.

  • Противодействие дронам

Предлагается использовать многоуровневые системы обнаружения дронов и методы их поражения, которые не будут мешать гражданской авиации. Это может быть радиочастотный захват или специальные ракеты-перехватчики. Главное условие — сохранение полной цепи доказательств для дальнейших юридических действий.

  • Удар по теневому флоту

Необходимо законно задерживать суда российского теневого флота в территориальных водах и портах ЕС. Инспекции документов, экипажей, стандартов безопасности и страхования позволят удерживать танкеры до устранения всех недостатков, что создаст для России реальные финансовые потери.

  • Кибервойна в ответ

Мероприятие имеет право на законные контрмеры в киберпространстве. Это включает в себя отключение вражеских серверов, изъятие незаконного оборудования для глушения сигналов и контроллеров дронов, а также блокирование нарушителей на европейских хостингах.

  • Санкционное давление и морские рычаги воздействия

Следует усилить контроль за соблюдением предельной цены на российскую нефть и потребовать от всех судов проверенного страхования. Суда-нарушители, пытающиеся обойти санкции, должны быть задержаны с использованием базы данных Европейского агентства по морской безопасности (EMSA).

  • Прозрачность и скорость: незамедлительная отчетность НАТО

Члены Североатлантического союза должны в течение нескольких часов обнародовать проверенные доказательства российских провокаций — радиолокационные данные, записи инспекций или спутниковые снимки. Это поможет предотвратить дезинформацию со стороны РФ и сохранить доверие общественности.

По словам эксперта, хотя эти меры нуждаются в преодолении юридических и бюрократических препятствий, их комплексное применение может немедленно повысить расходы для Москвы и создать долгосрочный сдерживающий эффект, защищая мир в Европе.

Напомним, эксминистр Литвы предупредил о приближении «момента Перл-Харбора» через российские провокации. Однако готово ли НАТО ответить на гибридную войну Путина.

