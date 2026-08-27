Россия и НАТО / © ТСН

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Постоянные диверсии, вторжения дронов в воздушное пространство и кибератаки создают новый вызов европейской безопасности. Российская гибридная война балансирует на границе между миром и конфликтом, ставя под угрозу солидарность внутри НАТО.

Об этом говорится в статье Newsweek.

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Дестабилизационные действия России, направленные против государств Альянса, представляют особую проблему для НАТО, поскольку происходят в так называемой «серой зоне» между миром и открытой войной. Их характер часто остается неоднозначным, исполнителей сложно установить, а конечной целью становится ослабление и дестабилизация общества.

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Все это актуализирует вопрос о том, могут ли подобные атаки стать основанием для применения статьи 5 Североатлантического договора, согласно которому нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех и предполагает возможность совместного военного ответа. В то же время гибридные атаки проверяют готовность союзников действовать вместе, особенно на фоне роста скепсиса по поводу роли НАТО в отдельных странах.

В частности, в США уже поднимался вопрос о возможности применения других положений договора в случае конфликтов в «серой зоне». Не менее важным остается вопрос потенциальных последствий прямого ответа на такие атаки.

Угроза от гибридных атак России на НАТО

Участившийся в последние годы масштаб гибридных атак демонстрирует серьезность угрозы. Их целями становятся как отдельные люди, так и объекты критической и национальной инфраструктуры.

Так, недавно в Варшаве разоблачили план убийства гражданина США и Украины. Это стало первой известной атакой против американского гражданина на территории страны-члена НАТО. В то же время в Европе уже фиксировали убийства людей, выступавших против России. Среди них — художник и карикатурист Семен Скрепецкий, скончавшийся в Польше в июне.

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Под прицелом оказываются также военные объекты. В начале года появилась информация, что в течение 15 месяцев российские дроны-разведчики могли вести наблюдение за ядерными объектами в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах. По одной из версий, беспилотники запускали с танкеров, связанных с «теневым флотом» РФ.

Россия также систематически направляет беспилотники в воздушное пространство стран НАТО. В частности, в мае дрон над Румынией попал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека. В сентябре прошлого года Польша привела в готовность собственные и натовские системы ПВО из-за появления беспилотников. А в Латвии дрон взорвался на территории нефтехранилища в Резекне.

Страны-члены НАТО применяют статью 4 договора НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такие нарушения воздушного пространства свидетельствуют о приближении страны к военному конфликту, «чем когда-либо со времен Второй мировой войны». После этих инцидентов Варшава задействовала статью 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае чрезвычайной ситуации, когда под угрозой оказывается территориальная целостность, независимость или безопасность государства.

В том же месяце статью 4 применила и Эстония после того, как российские истребители в течение 12 мин. находились в ее воздушном пространстве. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал НАТО продемонстрировать «единый и сильный» ответ на такие действия.

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Президент США Дональд Трамп, комментируя обращение к статье 4, сказал: «Мне это не очень нравится. Я не люблю, когда такое случается». Эта реакция в очередной раз показала отсутствие ясного понимания того, каким должен быть ответ Альянса на угрозы, возникающие в «серой зоне».

В то же время, в этом месяце представители стран НАТО провели встречу, посвященную случаям нарушения воздушного пространства. Союзники также намерены укрепить интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны на территории всего Альянса, чтобы предотвращать новые подобные инциденты.

Гибридные атаки по критической инфраструктуре НАТО — что известно

Гибридные атаки также направлялись на критически важную инфраструктуру. Одним из громких случаев стали взрывы на газопроводах «Северный поток», в результате которых трубопроводы, соединявшие Россию и Европу, перестали быть пригодными для эксплуатации. В то же время установить конкретного виновника взрывов до сих пор не удалось.

В Балтийском море не раз происходили повреждения подводных кабелей и трубопроводов, из-за чего возникали перебои в их работе. Отдельной целью становилась железнодорожная инфраструктура европейских стран. В частности, в Польше три года назад задержали группу иностранцев, подозреваемых в шпионаже по транспортной системе в пользу России.

Отдельное направление российской гибридной деятельности — кибератаки, количество которых в последние годы возросло. Среди самых масштабных случаев — атака на американского спутникового оператора Viasat, совершенная в тот же день, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ее последствия ощутили не только украинские военные структуры: без доступа к Интернету остались тысячи пользователей в разных странах Европы.

В сентябре 2025 года самолет с президентом Евроомиссии Урсулой фон дер Ляйен также столкнулся с глушением сигнала во время полета над Болгарией. Поэтому экипажу пришлось использовать бумажные карты для посадки. Болгарские власти возложили ответственность за инцидент на Россию.

Подобный случай произошел и в мае, когда было зафиксировано глушение сигнала самолета, на борту которого находился экс-министр обороны Британии Джон Хили. Он возвращался домой после поездки к британским военнослужащим, находящимся в Эстонии.

Гибридные действия России способны расколоть НАТО

Гибридные действия России стали для НАТО новым вызовом в сфере безопасности, ведь речь идет не об открытом нападении, а о действиях, характер которых часто сложно однозначно определить. Пока неясно, сколько Альянс готов мириться с ситуацией, при которой безопасность и суверенитет его государств-членов регулярно оказываются под угрозой из-за нарушения воздушного пространства или диверсий против инфраструктуры, а ответственных за эти атаки сложно установить.

В то же время, такие операции способны усиливать раскол в европейской системе безопасности. Они подпитывают страхи внутри отдельных стран, усложняют выработку совместной международной реакции и могут ослаблять поддержку Украины.

Однако одним из главных вызовов остается вопрос о способности самого НАТО эффективно защищаться от подобных угроз. Как и в период Холодной войны, когда существовали опасения, что сочетание ядерного потенциала и взаимного недоверия может из-за ошибочной трактовки действий противника привести к масштабному конфликту, риск просчетов также никуда не исчез. Слишком сдержанная реакция может убедить Россию в возможности безнаказанно продолжать такие операции. В то же время чрезмерно жесткий ответ способен спровоцировать глобальную эскалацию.

Что НАТО может противопоставить гибридным атакам России?

В прошлом году НАТО ввело должность специального координатора по гибридным угрозам, чтобы систематизировать и усилить реакцию Альянса на подобные атаки. Страны-члены также работают над повышением своей устойчивости, в частности, в сфере кибербезопасности.

Тем не менее, существует риск того, что именно теневые и гибридные операции станут следующим серьезным испытанием для НАТО.

В то же время у Альянса есть целый ряд инструментов, не обязательно предполагающих применение статьи 5. Среди них — укрепление ПВО отдельных союзников, более активный обмен разведывательной информацией, санкции, проведение киберопераций, переброска дополнительных военных сил или организация совместного ответа стран-членов блока.

Прежде всего, НАТО должно четко определить, какие действия в «серой зоне» могут рассматриваться как основание для применения статьи 5. Это позволит повысить согласованность и эффективность совместной обороны в условиях современных форм ведения войны.

Напомним, NZZ написало, что война в Украине стирает границы с территорией НАТО, где резко возросло количество военных инцидентов: российские дроны, ракеты и самолеты все чаще залетают в страны Альянса, провоцируя вооруженную реакцию со стороны Румынии, Польши, Латвии и Испании. Согласно оценкам аналитиков, Россия использует эту тактику в качестве «разведки боем», чтобы проверять возможности ПВО, время реакции и протоколы командования НАТО. Возрастает риск прямого столкновения РФ и Альянса из-за случайной ошибки или неправильной трактовки действий противника.

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