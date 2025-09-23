Гигантская коричневая лента Атлантики скрывает смертельную угрозу для мира

Водоросли

Между Африкой и Америкой в Атлантическом океане образовалась гигантская «коричневая лента» водорослей Sargassum, которая является не просто природным явлением, а серьезным сигналом опасности. В мае 2025 года масса водорослей достигла рекордных 37,5 миллиона тонн и уже вызвала значительные проблемы на побережье, отпугивая туристов и вредя экосистеме.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Причины массового размножения

Ученые считают, что одной из главных причин резкого роста «Большого Атлантического пояса саргассума» стало мощное климатическое событие Североатлантическая осцилляция (NAO) 2010 года. Изменение атмосферного давления переместило водоросли из их привычной среды в более теплые воды, богатые питательными веществами, где они начали активно размножаться.

В то же время, значительное влияние оказывают и антропогенные факторы, в частности, чрезмерное поступление в океан азота и фосфора из сельского хозяйства, сточных вод и атмосферных выбросов. Ученые отмечают, что с 1980-го по 2020 год концентрация азота в тканях водорослей выросла на 55%. Кроме того, река Амазонка во время паводков выносит в океан большое количество питательных веществ, подпитывающих Sargassum, позволяя ему удваивать свою биомассу всего за 11 дней.

От полезной экосистемы к смертельной угрозе

В океане саргассум не вреден, а даже наоборот — он создает уникальные плавучие экосистемы, поддерживающие жизнь более 100 видов морских животных. NOAA классифицирует его как «критическую среду обитания».

Однако ситуация кардинально меняется, когда водоросли попадают на берег. Там они начинают гнить, выделяя токсичный газ — сероводород, что может вызвать серьезные проблемы с дыханием. Накопление саргассума также вредит коралловым рифам, рыболовству, а затраты на очистку побережья достигают миллионов долларов. В некоторых регионах фиксируют выбросы метана, что может усиливать парниковый эффект.

Глобальные последствия и прогнозы ученых

В 2025 году пояс саргассума вызвал серьезные нарушения на побережье Мексиканского залива, Барбадоса, Гваделупы и Западной Африки. Целые пляжи исчезли под толстыми слоями гниющих водорослей. Хотя прямая связь с глобальным потеплением еще исследуется, ученые предполагают, что подобные экстремальные явления станут более частыми.

Напомним, Юго-Восточная Азия готовится к масштабному удару стихии — на Филиппины надвигается мощный супертайфун «Рагаса», известный также как «Нандо». Скорость ветра достигает 270 км/ч, а власти предупреждают о «масштабной катастрофе».

На Филиппинах уже эвакуировано более 10 тысяч человек. В столице Маниле и в других регионах закрыли школы и государственные учреждения. Жителям прибрежных районов советуют немедленно переместиться на возвышенности, ведь высота волн может достичь трех метров.

Синоптики прогнозируют, что пик тайфуна ожидается в среду, 24 сентября, а его ослабление — до конца четверга, 25 сентября.

Из-за угрозы тайфуна международное авиасообщение в регионе почти парализовано. Авиакомпания Hong Kong Cathay Pacific отменила более 500 рейсов в аэропорту Гонконга на период с 23 по 25 сентября. Австралийская Qantas также приостановила полеты в регион, ставя безопасность пассажиров во главу угла.

Власти Гонконга рассматривают возможность закрытия школ, а аэропорт города уже прекратил работу. Местные жители активно укрепляют свои дома, готовясь к удару стихии. По данным экспертов, эвакуация является единственным способом спастись от смертельной угрозы, которую несет «Рагаса».