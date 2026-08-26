Гигантская трещина разрезает Китай: геологи объяснили, почему она увеличивается

Гигантский разлом в Китае продолжает расширяться / © Фото из открытых источников

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В северо-центральной части Китая расположена долина Пинлу – огромный каньон, являющийся частью активной Шаньсийской рифтовой системы. По данным геологических исследований, этот разлом и дальше медленно расширяется.

Об этом говорится в материале WP Tech.

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Долина Пинла имеет около 10 км в длину, до 2 км в ширину и местами достигает 100 метров в глубину. Она входит в Фэн-Вейскую рифтовую систему, которая простирается более чем на 1200 км по территории Китая.

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Почти вертикальные стены каньона и его необычная геометрия настолько впечатляют, что долину даже использовали в качестве природной декорации в фильме «Большая стена» 2016 года.

Почему трещина продолжает расти

Геологи объясняют, что формирование региона связано не только с эрозией водой и ветром. Основную роль играют тектонические процессы.

Растяжение земной коры в Северо-Китайском блоке началось примерно 10-12 миллионов лет назад и, по оценкам ученых, продолжается до сих пор.

Из-за напряжения в земной коре возникают разломы, а отдельные блоки пород смещаются относительно друг друга. В результате образуются глубокие впадины, крутые склоны и резкие перепады высот.

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Предыдущие исследования свидетельствовали, что долина может расширяться примерно на 0,5–1,6 мм в год, хотя разные оценки несколько отличаются.

Среди возможных причин такого процесса ученые называют последствия столкновения индийской и Евразийской тектонических плит, ослабление литосферы и движения вещества в мантии Земли.

Мягкие породы ускоряют разрушение

Важную роль играет и состав почв. Регион покрыт толстыми слоями леса – мягкими отложениями, которые легко разрушаются под действием воды.

После того, как тектонические силы создали разломы и крутые склоны, дожди, поверхностный сток и оползни начали быстро формировать глубокие овраги и почти вертикальные стены.

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Само сочетание тектоники и эрозии придало долине Пинлу ее нынешний вид.

Регион остается сейсмически активным

Фэн-Вейский разлом также связан с серьезной сейсмической опасностью.

В 1556 году в регионе Шэньси-Шаньси произошло одно из самых смертоносных землетрясений в истории. Тогда погибли более 800 тысяч человек, в значительной степени из-за обрушения жилых пещер, вырытых в лесных склонах.

Сегодня долина Пинлу привлекает туристов и фотографов, однако для геологов она остается наглядным доказательством того, что эта часть Китая до сих пор находится под влиянием активных тектонических процессов.

Напомним, ранее китайские геологи сообщили об обнаружении в провинции Хунань гигантского месторождения золота, запасы которого могут превышать 1000 тонн. Если эти оценки подтвердятся, оно может стать самым известным месторождением высококачественного золота в мире.

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