Гигантский айсберг может уничтожить целый поселок в Гренландии: власти объявили эвакуацию жителей

Огромный айсбер нависает над поселением в Гренландии / Фото: X/ Муниципалитет Северной Гренландии

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Жители маленького поселка Иннаарсуит на западном побережье Гренландии проснулись и увидели перед собой гигантский айсберг. Эта ледяная глыба раскололась на две части и теперь нависает над поселком и рыбзаводом, расположенным на самом берегу.

Об этом сообщает NDTV.

Высота ледяного великана составляет более 100 метров, а его вес, по оценкам специалистов, составляет 11 миллионов тонн.

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Айсберг впервые заметили неделю назад, затем течение отнесло его в сторону от острова. Но в начале этой недели он вернулся к берегу и теперь почти не двигается.

© Twitter

Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировали часть села и просят жителей быть крайне осторожными. Если айсберг снова расколется или начнет разрушаться, это может образовать огромные волны, подобные цунами, которые просто смоют в море все постройки на берегу.

Прошлые инциденты и особенности региона

Это не первый случай, когда жителям Иннаарсуит грозит опасность от дрейфующих льдин в океане. По информации Fox Weather, в июле 2018 года неподалеку от поселения также оказался айсберг, вес которого оценивался более чем в 10 миллионов тонн.

На снимках NASA гигантский обломок льда был отчетливо виден из космоса. Тогда власти также эвакуировали часть жителей из-за угрозы цунами. Но через некоторое время тот айсберг отплыл от поселения, пощадив прибрежных жителей, которые в значительной степени зависят от рыбной промышленности.

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© NASA

Большие айсберги являются привычным явлением в заливе Баффина, но особенности окружающего рельефа обычно помогают им обходить гавань Иннаарсуита, расположенную примерно в 500 милях к северу от Полярного круга. По данным NASA, айсберги образуются, прежде всего, вдоль шельфовых ледников, а затем дрейфуют на юг в сторону Лабрадорского моря и Ньюфаундленда.

Чиновники не сообщили, как долго, по их мнению, последний айсберг может находиться у побережья, но призвали жителей продолжать проявлять осторожность во время передвижении к поселению по морю или рыбалки.

Напомним, недавно у берегов Канады увидели редкий черный айсберг. Необычное явление заинтересовало ученых, уже имеющих несколько теорий о его образовании.