Гигантский морской монстр: ученые обнаружили самую древнюю рептилию, которая когда-либо существовала

Вероятно, самую большую за всю историю древнюю морскую рептилию идентифицировали по обычной находке окаменелостей.

Существо, которое жило около 202 миллионов лет назад вместе с динозаврами, размером в два автобуса (около 25 м), вероятно, было самым большим за всю историю существования на земле. Такое открытие совершили ученые в Великобритании.

Об этом пишет BBC.

Ученые смогли сделать такое открытие благодаря находке обнаруживших окаменелости коллекционеров-любителей.

Рептилия, жившая около 202 миллионов лет назад вместе с динозаврами Фото: Sergey Krasovskiy

Останки рептилии были идентифицированы, что позволило ученым говорить о самой большой морской рептилии в истории.

Этот вид ихтиозавров предварительно назвали Ichthyotitan severnensis, или гигантский рыбоящер Северн.

Две ее окаменевшие челюстные кости обнаружили палеонтологи-любители на пляже Сомерсета в Великобритании в 2016 и 2020 годах.

"Основываясь на размере челюстных костей — одна из них длиной больше метра, а другая — два метра, мы можем предположить, что все животное было длиной около 25 метров, примерно как синий кит", — отметил палеонтолог из Бристольского университета Дин Ломакс.

Однако для подтверждения точных размеров существа необходимо больше доказательств – например полный череп и скелет.

По словам Ломакса, гигантский ихтиозавр вымер во время массового вымирания, а жившие после него ихтиозавры никогда больше не достигали таких огромных размеров.

Напомним, ранее палеонтологи ответили, могут ли динозавры, такие как тиранозавр, трицератопс и стегозавр, снова эволюционировать, если климат и температура вернутся к тем условиям, которые были в меловом периоде.

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