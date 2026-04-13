Гигантский мурлыкающий кот появился в аэропорту Гонконга: как выглядит (фото, видео)
В Международном аэропорту Гонконга была установлена гигантская интерактивная инсталляция рыжего кота. Какова цель пушистика.
Международный аэропорт Гонконга (HKIA) представил масштабную художественную инсталляцию в виде рыжего кота. Проект под названием A Moment to Purr создан для создания уютной атмосферы для пассажиров.
Об этом пишет Hong Kong Free Press.
По замыслу администрации аэропорта объект должен дарить путешественникам ощущение тепла во время пребывания в терминале. Техническое решение инсталляции позволяет посетителям не только наблюдать за объектом, но и взаимодействовать с ним.
Концепция проекта базируется на идее виртуального домашнего питомца. Пассажиры могут управлять действиями цифрового кота с помощью специально оборудованного киоска.
«Вдохновленная концепцией виртуального питомца, эта интерактивная инсталляция приглашает пассажиров взаимодействовать с котом через специальный киоск — кормить его, общаться с ним и наслаждаться его игривыми реакциями в режиме реального времени», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Инсталляция является частью инициатив HKIA по улучшению пассажирского опыта и внедрению интерактивного искусства в авиационном пространстве. Посетить локацию и воспользоваться интерактивными функциями A Moment to Purr можно в течение следующих недель до 2 мая.
