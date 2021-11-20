Гигантский питон в Таиланде залез в дом, съел кота и упал с потолка: в Сети появилось видео

Гигантский питон в Таиланде залез в дом, съел кота и упал с потолка: в Сети появилось видео

Хозяевам удалось снять момент, как змея провалилась сквозь потолок.

В Таиланде гигантский питон съел домашнего питомца и пробил потолок в доме.

Видео опубликовали на сайте Metro.

Большого питона отыскали над панелями дома. Семья вызвала группу спасателей после того, как заметили блестящую золотую чешую змеи. Специалист попытался вытащить змею, но она пробила потолок из-за своего веса.

Затем питон попытался устремиться на спасателя, но ему удалось поймать его руками.

Испуганный домовладелец впоследствии рассказал: "Живот змеи выпирал из-за того, что съел мою кошку. Он был агрессивным, даже пытался укусить дрессировщика".

Питона увезли из семейного дома и выпустили на свободу.

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