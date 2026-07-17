Гигантское цунами может накрыть миллион людей: в Тихом океане проснулось "огненное кольцо"

После землетрясения в Мексике эксперты предупреждают о риске возникновения гигантского цунами / © Pexels

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Мощные подземные толчки взбудоражили акваторию Тихого океана вблизи мексиканского штата Чиапас, вызвав панику среди местного населения и угрозу затопления прибрежных зон. Эпицентр землетрясения располагался на небольшой глубине, из-за чего его разрушительную силу ощутили даже в соседних государствах Латинской Америки.

О чрезвычайной ситуации и угрозе цунами пишет Daily Mail.

Сирены, паника и отсутствие уведомлений: что происходит в эпицентре

В мексиканском штате Чиапас сразу после толчков включили спасательные сирены, заставив людей массово выбегать на улицы. Однако местные жители уже жалуются в соцсетях, что специальная президентская система экстренного мобильного оповещения вообще не сработала.

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Силу стихии почувствовали даже в Мехико, расположенном в более чем 800 километрах от эпицентра, где в домах качались люстры и мигал свет. Очевидцы из Гватемалы и Сальвадора также подтвердили, что здания в их городах серьезно дрогнули от сейсмической волны.

Угроза гигантских волн и первые оценки разрушений

Национальный центр предупреждения о цунами выпустил срочное предупреждение об опасностях для прибрежных районов. Людей призывают немедленно готовиться к возможным сильным океанским течениям, затоплениям и появлению больших волн. В то же время, для Западного побережья США, Аляски и Канады угрозы нет.

Пока точной информации о масштабах разрушений или пострадавших нет. Губернатор соседнего мексиканского штата Оахака Саломон Хара Крус призвал граждан сохранять спокойствие и отметил, что подземные толчки были умеренной интенсивностью, а значительные повреждения инфраструктуры пока не зафиксированы.

Адская зона: почему этот регион постоянно вздрагивает

Эпицентр нынешнего землетрясения расположен непосредственно в Тихоокеанском огненном кольце. Это гигантский подковообразный пояс протяженностью более 40 тысяч километров, который является сейсмически и вулканически самой активной зоной нашей планеты.

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Здесь расположено около 75% всех активных и спящих вулканов Земли. Кроме того, Тихоокеанское огненное кольцо генерирует примерно 90% всех мировых землетрясений, а за последние 30 дней в этом мексиканском регионе зафиксировали уже 22 подземных толчка.

Напомним, в июне от мощного землетрясения дрогнула Венесуэла . В результате стихийного бедствия погибли более 4 тысяч человек, еще 50 тысяч человек пропали без вести.

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