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"Гимн Украины звучит, как бальзам для слуха и души": экс-посол Мельник выложил трогательное видео встречи Шмыгаля в Берлине

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"Гимн Украины звучит, как бальзам для слуха и души": экс-посол Мельник выложил трогательное видео встречи Шмыгаля в Берлине

Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Шмигаль встречался с высшим политическим руководством Германии.

Премьер-министр Денис Шмигаль 4 августа в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Это первый визит украинского премьера в Германию с самого начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщил экспосол Украины Андрей Мельник, визит Шмыгаля в Германию был очень важным.

"Гимн Украины всегда звучит как бальзам на слух и душу. Особенно в центре Берлина. Важен визит премьер-министра @Denys_Shmyhal", — написал Мельник.

Напомним, в правительстве рассказали, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС.

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Дата публикации
Просмотры
3840
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