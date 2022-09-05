"Гимн Украины звучит, как бальзам для слуха и души": экс-посол Мельник выложил трогательное видео встречи Шмыгаля в Берлине

Премьер-министр Денис Шмигаль 4 августа в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Это первый визит украинского премьера в Германию с самого начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщил экспосол Украины Андрей Мельник, визит Шмыгаля в Германию был очень важным.

Die ukrainische Staatshymne klingt иmmer wie Balsam für Ohr und Seele.

Vor allem im Herzen вон Берлин.

Wichtiger Besuch des Ministerpräsidenten @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/d9y6QH6Y7A — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) Август 5, 2022

"Гимн Украины всегда звучит как бальзам на слух и душу. Особенно в центре Берлина. Важен визит премьер-министра @Denys_Shmyhal", — написал Мельник.

Напомним, в правительстве рассказали, когда могут начаться переговоры о членстве Украины в ЕС.

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