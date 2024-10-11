Гиркин вышел в прямой эфир из российской тюрьмы: что рассказал террорист

Отбывающий наказание в российской тюрьме террорист Игорь Гиркин пожаловался на плохие условия и обеспечение. Он призывает колонию и власть изменить отношение к людям.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский.

Не обошел вниманием Гиркин ситуацию со своим товарищем Михаилом Полынковым. Как известно, он повоевал в Украине, но самовольно покинул фронт. Террорист призвал всех неравнодушных защитить бедного.

"Акцентирую внимание: помогите Михаилу, пожалуйста, не оказаться в таком же положении, как я. Он этого совсем не заслуживает, он честно отвоевал свой год добровольцем. Если такие мерзавцы, как Владимир Рудольфович (Соловьев – ред.), упрятут его в тюрьме здесь ему будет совсем плохо.

Гиркин описывает свое состояние как "средней паршивости". Мол, климат такой, к которому очень долго люди адаптируются.

"Сыро, мокро. Есть проблемы с вещественным обеспечением. Все мокрые ходят, нет сушилок... Это не у меня одна проблема, это во всей колонии. Необходимо как-то думать о людях не как о свиньях, которых можно гонять туда-сюда. этому абсолютно безразлично относиться к их здоровью", – отметил Игорь "Стрелков" Гиркин.

Жена террориста искренне надеется, что после столь откровенных признаний не отключат от связи. Впрочем, впоследствии она прервала эфир на самом интересном моменте, не дав мужчине довести нытье до конца.

Напомним, террорист Игорь Стрелков-Гиркин попросил отправить его из тюрьмы на войну в Украину. О желании отправиться из тюрьмы на войну Гиркин сообщил во время судебного заседания.

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