«Гитлер нашего времени»: в Сенате США призвали ликвидировать верховного лидера Ирана

Аятолла Али Хаменеи / © Getty Images

Сенатор-республиканец Линдси Грэм публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом к радикальным шагам против иранского руководства на фоне массовых протестов в стране.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию в Иране.

По словам сенатора, нынешний режим в Тегеране является ключевым источником нестабильности на Ближнем Востоке, а сохранение власти верховного лидера Ирана лишь усугубляет кризис в регионе.

Грэм резко высказался в адрес аятоллы Али Хаменеи, сравнив его с нацистскими диктаторами XX века, заявив, что именно его устранение может стать переломным моментом для страны.

«Это Гитлер нашего времени. Это религиозный нацист. Это ужасный человек. Ему пора уйти. Народ хочет, чтобы он ушел», — подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что Дональд Трамп, по его убеждению, считает победу протестного движения единственным реальным путем изменения в Иране. По словам Грэма, падение режима может открыть путь к трансформации страны и завершению длительной конфронтации с Западом.

Обращаясь непосредственно к президенту США, сенатор подчеркнул, что действия Вашингтона должны одновременно поддержать протестующих и запугать действующие власти Ирана.

«Какими бы ни были наши действия, господин президент, они должны вдохновить протестующих и напугать режим до смерти», — заявил Грэм.

Отдельно он призвал к физическому устранению руководства, которое, по его словам, несет ответственность за гибель мирных граждан, отметив, что такие шаги способны остановить насилие.

Сенатор убежден, что падение иранского режима будет иметь масштабные последствия для региона. Он прогнозирует прекращение роли Ирана как государства-спонсора терроризма, исчезновение группировок Хезболла и ХАМАС, а также возможность заключения мира между Израилем и Саудовской Аравией.

В то же время Грэм предостерег, что сохранение власти аятоллы будет означать, по его словам, «гигантский шаг назад», и выразил полное доверие Дональду Трампу, сравнив его с Рональдом Рейганом и призвав поддержать иранский народ в борьбе против режима.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности помочь Ирану в обретении свободы.

Мы ранее информировали, что Иран предупредил, что в случае удара Америки по стране, военные США и Израиль станут «легитимными целями».