Гиттлер обошел Зиленского на выборах: интернет не сдерживает смеха

75-летний Шарль Гиттлер и 28-летний оппонент Антуан Рено-Зиленский / © BFMTV

В небольшом французском городке Арси-сюр-Об (регион Гранд-Эст) второй тур муниципальных выборов, который состоится 22 марта, стал темой для обсуждения в соцсетях. Причиной послужило необычное сходство фамилий главных кандидатов на должность мэра к именам известных политических деятелей.

Об этом пишет BFM TV.

За должность главы общества соревнуются действующий мэр, 75-летний Шарль Гиттлер, и его 28-летний оппонент Антуан Рено-Зиленский. Несмотря на курьезность ситуации, избиратели Арси-сюр-Об отнеслись к голосованию серьезно:

Шарль Гиттлер (правоцентрист) занял первое место с результатом 37,81% голосов в первом туре.

Антуан Рено-Зиленский (суверенист, поддержка партии «Патриоты») оказался на третьем месте с 29,99%, лишь немного уступив другой кандидатке, Анне Суркат (32,20%).

Оба политика признались, что не осознавали иронии ситуации, пока пользователи соцсетей не начали массово распространять скриншоты с результатами первого тура. Шарль Гиттлер имеет эльзасское происхождение. Он рассказал, что вся жизнь сталкивается с шутками из-за фамилии.

«Если я и сохранил свою фамилию, то чтобы показать: не все с такой фамилией идиоты! Всё зависит от того, что с ним делать. Меня это не шокирует, я к этому привык», — поделился Шарль Гиттлер.

Он добавил, что даже немецкий город-побратим сначала был удивлен его избранием в 2020 году, но сейчас отношения между общинами отличные.

Антуан Рено-Зиленский объяснил, что двойную фамилию использует, чтобы почтить мать польского происхождения. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине вопросы о «родственнике Зеленском» стали постоянными.

«Я понимаю, что людям это кажется забавным. Меня это не смешит, но и не оскорбляет. Это помогает выделить наш город», — рассказал Рено-Зиленский.

Кандидаты отмечают, что пока получают только добродушные шутки без агрессии. Они надеются, что такое внимание поможет туристам открыть себе Арси-сюр-Об, известное в истории как место битвы Наполеона 1814 года.

